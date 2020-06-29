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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaz aylarında çekilmiş fotoğrafların yarışacağı yarışma düzenledi.

Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaz aylarında çekilmiş fotoğrafların yarışacağı yarışma düzenledi.
İlçede bulunan cami, medrese, han, hamam gibi tarihi yapıların, doğal güzelliklerin, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Millet Bahçesi gibi cazibe merkezlerinin, ilçenin ve insanlarının yaz ile başlayan çoşkusunun yansıtılmasının hedeflendiği yarışma başladı. Yarışma dijital renkli fotoğraf olmak üzere tek kategori üzerinden gerçekleştirilecek ve 2020 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada her katılımcı en fazla beş eserle katılabilecek. Katılım sağlamak isteyenler fotoğraflarını meraminenguzelhali.meram.bel.tr internet adresi üzerinden kayıt yaparak yükleyebilecekler. Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma ile kaydedilecek. Yüklenecek fotoğraflarda 3 MB’tan küçük, 20 MB’tan büyük olmama şartı aranıyor. 1 Eylül tarihinde saat 23.00’de bitecek yarışmanın birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü, 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin, mansiyon ödülü (üç adet) 500 TL ve aergilemeye hak kazananların ödülü ise 250 TL olarak belirlendi.
Tüm fotoğraf sanatçılarını ve fotoğrafseverleri yarışmaya katılmaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Konya’nın dört bir yanı güzeldir ama Meram başka güzeldir. Konya’da yaşamak güzeldir ama Meram’da yaşamak başka güzeldir. Konya’yı anlatan her bir fotoğraf özel ve güzeldir ama Meram’ı anlatan fotoğraf başka bir özeldir ve başka bir güzeldir. Biz düzenlediğimiz fotoğraf yarışmalarını, Meram’ı ve Meram’ın doğal güzelliklerini yeniden görmek ve yeniden keşfetmek için birer fırsat olarak görüyoruz. İşte bu nedenle tüm fotoğrafseverleri bu özelliği ve güzelliği bir kez daha yaşamaya davet ediyorum. Meram’ın bilinen, bilinmeyen tüm güzelliklerini sizler sayesinde bir kez daha keşfedeceğiz ve tarihe yeni notlar düşeceğiz. İşte tüm bunlar için kolları sıvayan her bir hemşehrime şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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