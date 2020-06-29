<br>Tolga YANIK\/KONYA, (DHA)\u0130ttifak Holding Konyaspor, iki g\u00fcnl\u00fck iznin ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 antrenmanla \u00c7aykur Rizespor ma\u00e7\u0131n\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flad\u0131.<br>S\u00fcper Lig in\u00a030 uncu hafta m\u00fccadelesinde 5 Temmuz Pazar g\u00fcn\u00fc sahas\u0131nda \u00c7aykur\u00a0Rizespor\u00b4u konuk edecek Konyaspor, iki g\u00fcnl\u00fck aran\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131\u00a0antrenmanla ma\u00e7\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131na start verdi.\u00a0Kayac\u0131k Tesisleri\u00b4nde teknik direkt\u00f6r B\u00fclent Korkmaz y\u00f6netiminde ger\u00e7ekle\u015fen antrenman ko\u015fu ve \u0131s\u0131nma hareketleri ile ba\u015flad\u0131. 5 e 2 ile devam eden antrenman, so\u011fuma ko\u015fusu ve a\u00e7ma-germe hareketleri ile sona erdi.\u00a0<br>Antrenmana tak\u0131mdan ayr\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan Serkan K\u0131r\u0131nt\u0131l\u0131 ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson kat\u0131lmad\u0131.DHA-Spor T\u00fcrkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-29 20:40:04<br>