Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.<br>Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe hareketleri ile sona erdi. <br>Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson katılmadı.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-29 20:40:04<br>

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