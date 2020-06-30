Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

DHA

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

<br>Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 9 yaşındaki Kağan Gören hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Kenan Devecioğlu yönetimindeki 42 ABF 928 plakalı otomobil, bisikleti ile seyir halinde olan Kağan Gören'e çarptı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarken, devrilen bisikletten metrelerce savrulan Kağan Gören ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağan Gören kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif şekilde yaralanan Devecioğlu ise tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA <br>2020-06-29 23:36:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını ...
Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması
Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu daha yaşanabilir kılmak”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu ...
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da park halindeki kamyonda yangın
YEREL HABERLER Konya’da park halindeki kamyonda yangın
İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X