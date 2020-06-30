Antalya'dan aldıkları peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'dan aldıkları peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar

DHA

Antalya'dan aldıkları peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, kentte ilk kez peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Onur Ç. (22) tutuklanırken, Salih U. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçici olduklarını savunan 2 şüphelinin 14 peçetedeki 13.3 gram bonzaiyi, 13 bin TL'ye satın aldıkları öğrenildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Haziran gecesi 01.30 sıralarında, Antalya yolu üzerinde bulunan Çayırbağı mevkisinde yaptıkları uygulamada, Salih U. yönetimindeki kiralık otomobili şüphe üzerine durdurdu. Salih U. ve beraberindeki Onur Ç.'den, otomobilden çıkmaları istendi. Bu sırada Onur Ç., sol elindeki peçeteyi koltuğun altına attı.<br>Polis, peçeteye bonzai emdirildiğini belirledi. Otomobil, Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülerek, incelemeye alındı. Aramada sağ ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi ile vites konsolu alt tarafına gizlenmiş cerrahi maske içerisinde ve Onur Ç.'nin iç çamaşırında 13.3 gram bonzai emdirilmiş 14 peçete ele geçirildi.<br>'SATICI DEĞİL, İÇİCİYİM' <br>Gözaltına alınan 2 şüpheliden Salih U. satıcı değil içici olduğunu savunarak, "Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Uyuşturucu yaklaşık10 gündür sigaranın ucuna koyarak kullanmaktayım. Uyuşturucuyu Onur Ç.'den aldım. Onur Ç. ile Antalya'ya gidip uyuşturucu almaya karar verdik. Onur'un kiraladığı araç ile Antalya'ya gittim. Onur´a bana uyuşturucu alması için 2 bin lira verdim. Antalya'da merkezde bir mahalleye girdik. Yarım saat bekledik. Aracımızın yanına 25 yaşlarında biri geldi. Onur, bu kişiye 13 bin 200 lira verip, peçeteleri aldık" dedi.<br>'YAKALANMAMAK İÇİN UYUŞTURUCUYU SAKLADIM'<br>Onur Ç. ise ifadesinde şunları kaydetti:<br>"Esrarı yaklaşık 4 yıldır kullanmaktayım. Uyuşturucuyu Antalya'da, tanımadığım şahıslardan satın alıp kullanıyorum. Antalya'ya gidip, tanımadığımız bir şahıstan 13 bin 500 lira vererek, uyuşturucu maddenin peçeteye emdirilmiş halinin satın aldık. Peçeteleri, vites yanına, torpido gözüne ve iç çamaşırıma sakladım. Uyuşturucuyu farklı yerlere saklamamızın sebebi polise yakalanmamak için. Uyuşturucu ticareti ile nakletmek suçlamasını kabul etmiyorum, sadece kullanıyorum."<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Onur Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-30 10:13:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını ...
Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması
Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu daha yaşanabilir kılmak”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu ...
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da silahlı kavga: 2 yaralı
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da park halindeki kamyonda yangın
YEREL HABERLER Konya’da park halindeki kamyonda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X