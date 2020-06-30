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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar Karatay’ın yatırımlarını inceledi

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımların yanı sıra devam eden projeleri yerinde inceledi.

Başkanlar Karatay’ın yatırımlarını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımların yanı sıra devam eden projeleri yerinde inceledi.
Başkanların Karatay’daki yatırım inceleme programının ilk durağı, yaklaşık 6 milyon liralık bedelle Doğuş ve Hamzaoğlu mahallelerine kazandırılan 2 anaokulu oldu. Her iki projeyi yakından görme ve inceleme fırsatı bulan başkanlar, Karatay Belediyesi ile yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

“İlçemizde örnek eğitim yuvaları oluşturuyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “İki projemizi de önümüzdeki ay içerisinde tamamlayıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. Yapımları tamamlandığında iki okulumuzun da Konyamıza ve Karatayımıza örnek eğitim yuvası olacaklarına inanıyorum. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ederek; çocuklarımıza daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkanlar, Konya’nın ilk ve tek hayvanat bahçesi olmasının yanı sıra aynı zamanda İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olarak da hizmet veren Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesini de gezdi. Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin 72 türden 520 hayvana ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti:
“Hayvanat Bahçemizi her gün yüzlerce vatandaşımız ziyaret ediyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak çocukların hayvanları daha yakından tanımalarına imkan sağlayan hayvanat bahçemiz, hayvan severlerin doğada buldukları yaralı hayvanların tedavi edilmesi ve rehabilite olmaları için de çok önemli bir hizmet veriyor. Deneyimli ve alanlarında uzman veterinerlerimiz tarafından 2019’da 151, sadece bu yılın ilk 6 ayında da toplam 196 hayvanın tedavisi tamamlanarak tekrar doğaya bırakıldı.”

Karatay Lavanta Bahçesi, hem ekonomiye hem şehir estetiğine katkı yapacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Karatay Belediye Başkanı Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Kavuş, geçtiğimiz aylarda Karatay Belediyesi tarafından Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturulan Lavanta Bahçesinde de incelemelerde bulundu. Toplamda 85 bin metrekarelik alana kurulan ve 100 binin üzerinde lavanta fidanının ekildiği projenin, ekonomik değerinin yanı sıra eşsiz görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmesi hedefleniyor. Lavanta Bahçesi Projesi’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde verdikleri vaatler arasında olduğunu ve bu vaadin gerçekleşmesi dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “85 bin metrekarelik alana 100 binden fazla lavanta fidanı diktik. Burayı ekonomiye, istihdama ve turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Ektiğimiz lavantalar, çiçek vermeye başladı ve buranın fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı birçok turistin yeni gözde mekanları arasında yer alacağına inanıyorum. Şehir estetiğine ve turizme katkılarının yanı sıra lavantalar satılacak ve ayrıca lavanta yağı da üreteceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkanlar, yatırım inceleme programının sonunda Saracoğlu Hobi Bahçesi ve Piknik Bahçesini de gezerek incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan birbirinden önemli hizmet ile projeler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ettiler.

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