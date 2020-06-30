Güneysınır’da lavanta hasadı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle pilot proje olarak Güneysınır ilçesinde örnek ekimi yapılan lavantanın ilk hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Üretmek sizden destek Büyükşehir’den” sloganıyla kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve yaşadıkları bölgede sosyal hayatı canlandırmak amacıyla tarıma ve tarım üreticisine destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda pilot bölge seçtikleri Güneysınır’da kurak alanda alternatif tarım ürünü olarak 270 dekar alanda 328 bin lavanta fidesi ekildiğini kaydeden Başkan Altay, “İlçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz projenin başından itibaren çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekiplerimiz tarafından desteklerimiz devam etti. Örnek tarlamıza ekilen ilk ürünün hasadını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da lavanta fidesi ve fide dikim makinesi desteklemesi yaparak üretimin ve ekili alanların artmasını sürdüreceğiz” dedi.



"Distilasyon ünitesi inşaatı sürüyor"

Başkan Altay, KOP desteğiyle lavantaların işlenerek yağının çıkarılmasını sağlayacak yaklaşık 2 milyon lira maliyetli distilasyon ünitesi de inşa ettiklerini ifade ederek, “Distilasyon ünitesinin yapımını bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Lavanta balı ve lavanta turizmiyle de bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elde edilen ürünün pazarlaması konusunda da Güneysınırlı üreticiye destek olduklarını da vurguladı.



"Lavantanın yağı da değerli"

Bilimsel adı Lavandula Angustifolia olan ve tarihi milattan önceye dayanan lavantanın 15 yıldan fazla ekonomik ömrü olması sebebiyle ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde ediliyor. Gerek farklı ülkelerdeki çalışmalara gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekardan 4 ila 12 litre lavanta yağı elde ediliyor. Lavanta yağından sağlanan kazanç ise 3 bin ila 4 bin TL arasında değişiyor.

Ayrıca hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Bu manada Türkiye'deki üretimden de kaliteli lavanta yağı elde ediliyor. Yaş çiçek olarak dekar başına 500 700 kilogram arasında ürün alınan lavantada yaş çiçek olarak kazanç ise 1.000 ile 1.500 TL arasında değişiyor.

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