Güneysınır’da lavanta hasadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneysınır’da lavanta hasadı

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle pilot proje olarak Güneysınır ilçesinde örnek ekimi yapılan lavantanın ilk hasadı yapıldı.

Güneysınır’da lavanta hasadı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle pilot proje olarak Güneysınır ilçesinde örnek ekimi yapılan lavantanın ilk hasadı yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Üretmek sizden destek Büyükşehir’den” sloganıyla kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve yaşadıkları bölgede sosyal hayatı canlandırmak amacıyla tarıma ve tarım üreticisine destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda pilot bölge seçtikleri Güneysınır’da kurak alanda alternatif tarım ürünü olarak 270 dekar alanda 328 bin lavanta fidesi ekildiğini kaydeden Başkan Altay, “İlçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz projenin başından itibaren çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekiplerimiz tarafından desteklerimiz devam etti. Örnek tarlamıza ekilen ilk ürünün hasadını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da lavanta fidesi ve fide dikim makinesi desteklemesi yaparak üretimin ve ekili alanların artmasını sürdüreceğiz” dedi.

"Distilasyon ünitesi inşaatı sürüyor"
Başkan Altay, KOP desteğiyle lavantaların işlenerek yağının çıkarılmasını sağlayacak yaklaşık 2 milyon lira maliyetli distilasyon ünitesi de inşa ettiklerini ifade ederek, “Distilasyon ünitesinin yapımını bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Lavanta balı ve lavanta turizmiyle de bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elde edilen ürünün pazarlaması konusunda da Güneysınırlı üreticiye destek olduklarını da vurguladı.

"Lavantanın yağı da değerli"
Bilimsel adı Lavandula Angustifolia olan ve tarihi milattan önceye dayanan lavantanın 15 yıldan fazla ekonomik ömrü olması sebebiyle ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde ediliyor. Gerek farklı ülkelerdeki çalışmalara gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekardan 4 ila 12 litre lavanta yağı elde ediliyor. Lavanta yağından sağlanan kazanç ise 3 bin ila 4 bin TL arasında değişiyor.
Ayrıca hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Bu manada Türkiye'deki üretimden de kaliteli lavanta yağı elde ediliyor. Yaş çiçek olarak dekar başına 500 700 kilogram arasında ürün alınan lavantada yaş çiçek olarak kazanç ise 1.000 ile 1.500 TL arasında değişiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkanlar Karatay’ın yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Başkanlar Karatay’ın yatırımlarını inceledi
Konya Büyükşehir’den camilere hijyen desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den camilere hijyen desteği
Harman yerinde leyleklerin böcek nöbeti
YEREL HABERLER Harman yerinde leyleklerin böcek nöbeti
Kulu’da ot yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kulu’da ot yangını büyümeden söndürüldü
Konya'da, kafe ve evden hırsızlık şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Konya'da, kafe ve evden hırsızlık şüphelileri ...
Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin ...
Çalıştığı eski iş yerini soyan şüpheli ve arkadaşı yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştığı eski iş yerini soyan şüpheli ve arkadaşı ...
İnşaat işçisi çalıştığı inşaatta intihara kalkıştı
YEREL HABERLER İnşaat işçisi çalıştığı inşaatta intihara kalkıştı
Antalya'dan aldıkları peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalandılar
YEREL HABERLER Antalya'dan aldıkları peçeteye emdirilmiş bonzai ile ...
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını ...
Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yarış motosikleti şarampole uçtu: 2 yaralı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Meram’da ödüllü fotoğraf yarışması
Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu daha yaşanabilir kılmak”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Amacımız geleceğin Selçuklusunu ...
7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X