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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 510 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı açıklandı.

Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 510 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Programı açıklandı.
Bu yılki 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğinde temsili Nasreddin Hoca’yı ünlü sanatçı ve sunucu Şoray Uzun canlandıracak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi 61 yıldır devam eden ve her yıl dolu dolu içeriğiyle şehrimizde bambaşka bir hava estiren şenliğimizde; bu yıl maalesef korona virüs tedbirleri kapsamında, biraz daha kısıtlı bir program gerçekleştireceğiz. Bu kısıtlı programla ilgili olarak belediye meclisimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla yaptığımız toplantıda böyle bir karar alarak uygulamaya geçtik” dedi.

“Kısıtlı bir şekilde şenliğimizi yapmaya karar verdik”
Belediye olarak 61.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin tüm organizasyonlarını düşündüklerini söyleyen Başkan Salih Akkaya, “Konser verecek sanatçılardan, tiyatro gruplarına, yabancı ülkelerden gelecek konuklarımıza, etkinlik alanlarına kadar her etkinliğimizi bu pandemi sürecinden önce planlamıştık. Bu nedenle, kontrollü sosyal hayat içerinde olduğumuz şu zor günlerde; sosyal, kültürel etkinliklerin yapılması, hepimiz açısından sancılı ve sıkıntılı bir sürecin yeniden başlamasına sebebiyet verebilir. Akşehirimiz tarıma ve meyveciliğe dayalı bir ekonomiye sahip. Şenlik nedeni ile bulaş riski artabileceğinden, Allah göstermesin herhangi bir karantina durumunda çiftçimiz ve ona bağlı olan esnafımızda zor durumda kalacaktır. Bunun vebalinde kalmamak için, hiç yapmamaktansa kısıtlı bir şekilde şenliğimizi yapmaya karar verdik” diye konuştu.
Başkan Akkaya, 5 Temmuz tarihinde başlayacak şenliğin ilk gün detayları hakkında bilgi vererek, “Ben şenliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Akşehirimizin tanınmasına, Nasreddin Hocamızın yad edilmesine katkı vermesini ümit ediyorum. Özellikle de hemşehrilerimizin ve şenliğe katılacak misafirlerimizin bilhassa sosyal mesafe kurallarına uymalarını, maske takmalarını istirham ediyorum. Şehrimizi tanıtalım, hocamızı yad edelim, hocamızla ilgili bütün dünyaya ve ülkemize sesimizi duyuralım derken pandemi sürecine problem oluşturacak bir şeye neden olursa bu gerçekten bizleri üzer, Akşehirimizi üzer. Akşehir’imiz entelektüel ve bilinçli bir insan topluğuna sahip. İnşallah ben buna hassasiyetle uyacaklarına inanıyorum. Şenliğimizi tamamen iptal etmeyerek bu şekilde program oluşturmamızda ki sebeplerden bir tanesi de Akşehirli hemşehrilerimize güvenimizin tam olmasıdır. Şenliğimizin kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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