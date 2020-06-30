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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

İHA

Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

Konya’da çalıştığı eski iş yerinden bilgisayar ve kafe malzemeleri çalan şüpheli ile arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre çalıştığı iş yerinden ayrılan şüpheli H.T. (19), arkadaşı Y.A. (23) ile birlikte kafeye geldi. Kafeye gizlice giren şüpheliler yaklaşık 3 bin lira değerinde laptop, nargile ve kafe malzemeleri çaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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