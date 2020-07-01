Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması

<br>İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)KONYA'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu. Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi. <br>Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek askerlerin uğurlanması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Uğurlama sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Askerler de arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığa sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA <br>2020-07-01 00:56:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.