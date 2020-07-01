Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark'ta süre uzatıldı

Konya'da, yeni tip korona virüs sürecinde sağlık çalışanları için sağlanan ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmetinin süresi uzatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını kapsamında yeni normalleşme sürecinde de fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlık çalışanlarının korona virüsün Türkiye’de görüldüğü mart ayından bu yana gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını, millet olarak onlara çok büyük minnet duygusu beslediklerini ifade etti. Uzunca bir süre ailelerinden ve çocuklarından ayrı kalarak salgınla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik Büyükşehir Belediyesi olarak bir nebze de olsa destek olmaya çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Altay, bu kapsamda salgının görüldüğü ilk günden bu yana şehir genelindeki tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan personeller için sağlanan ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmetinin süresini 30 Temmuz’a kadar uzattıklarını söyledi. Başkan Altay, bu süreçte canlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederek, özlenen güzel günlerin yakında olduğuna inandığını ifade etti.

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