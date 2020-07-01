Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

Konya’da vatani görevini yapmak için gidecek gençlerin uğurlanması sırasında korona virüs önlemleri unutuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde askere gidecek olan gençlerin uğurlanması sırasında arkadaşları ve aileleri yoğunluğa neden oldu. Bazı asker adayları omuzlara alınıp havaya atıldı, bazıları ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak durdurdukları otobüsün önünde İstiklal Marşı okudu. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı ihbarı üzerine otogara polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için büyük uğraş verdi. Saatin gece yarısını geçmesiyle kalabalık dağıldı.

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