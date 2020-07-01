Meram’da Harmancık kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi için geri sayım başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Harmancık kapalı pazar alanı ve sosyal tesisi inşaatında incelemelerde bulunarak, "İnşaat tamamlandığında tesisimiz Meram’ın ve bölgenin en güzel tesislerinden biri olacak" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sadece Harmancık’ın değil çevresindeki mahallelerle birlikte bölgenin sosyal hayatına önemli katkıda bulunacak Harmancık pazar yeri ve sosyal tesisinde incelemelerde bulundu. İnşaatın normal sürecinde devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, tesisin eylül ayına kadar hizmete başlayacağının müjdesini verdi. Daha önce ihaleyi kazanan müteahhit firmanın işi teslim edememesinden dolayı ihalenin iptal edilip yeniden yapıldığını ve yeni sürecin 15 Nisan’da başladığını hatırlatan Başkan Kavuş, “7 bin 600 metrekarelik arsa alanı bulunan projenin inşaat alanı 4 bin 900 metrekare. Bu alanın 3 bin 100 metrekaresi kapalı pazar için ayrıldı. Böylece sadece Harmancık Mahallemiz değil aynı zamanda Lalebahçe ve Gülbahçe gibi mahallelerimiz de yazın sıcağından, kışın yağışından korunaklı, sağlıklı, rahat ve konforlu bir alışveriş imkanına kavuşacak. Tesisimizde bunun yanı sıra Emekliler Lokali ve Zabıta Karakolumuz da vatandaşlarımıza hizmet edecek. Tesisimizin içinde gençlerimizin ve tüm bölge halkının güzel modern bir alanda aynı anda 4 farklı branşta spor yapabilmelerine olanak sağlayan 4 spor salonumuz da olacak. Pazar alanının dışında ise 5 ticari alanımız mevcut. Harmancık pazar alanı ve sosyal tesisi, bu haliyle bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal hayatına çözümler üretebilecek, gereksinim hissettiği pek çok alanda hizmet verebilecek şekilde hizmete hazırlanıyor” diye konuştu.



“Tesis iki ay içinde hizmete hazır hale gelecek”

Projenin tamamlandığında Meram’ın ve Harmancık’ın en güzel tesislerden biri olacağına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çok büyük bir aksilikle karşı karşıya kalmazsak iki ay sonrasında tesisimiz kapılarını hemşehrilerimize hizmet için açacak. Vatandaşımız gelip gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapacak, gençlerimiz spor yapma imkanı kazanacak, büyüklerimiz Emekliler Lokalinde kaliteli zaman geçirme şansı yakalayacak. Dışarıda bulunan ticari alanlarımızda ihtiyaçlarına çok uzaklara gitme gereksinimi duymadan kolaylıkla ulaşacaklar. Vatandaşlarımızın konforlu alışveriş yapabilecekleri kapalı pazar alanları, gençlerimizin ve kadınlarımızın modern şartlarda spor yapabilecekleri tesisler, büyüklerimizin buluşabilecekleri lokaller ve uzaklara gitmeden ihtiyacı olan şeyleri bulabilecekleri ticarethaneleri kapsayan tesisleri imkanlar dahilinde kurarak vatandaşlarımıza Meram’da yaşamanın ayrıcalığını tam anlamıyla hissettirebilmenin gayretindeyiz.”

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