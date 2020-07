Başkan Kılca’dan sanayi esnafına ziyaret

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONSAN Sanayi Sitesini ziyaret ederek burada faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, esnaf buluşması kapsamında, KONSAN Sanayi Sitesini ziyaret ederek bölge esnafının istek ve taleplerini dinledi. Başkan Hasan Kılca ve Mehmet Genç, site içerisinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören, kauçuk ve sünger üretimi yapan fabrikaya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi ve işletme sahibiyle bir süre görüşerek talihsiz olay hakkında bilgi aldı. Fabrika işletmecilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Çıkan yangın hepimizi son derece üzdü. Ama elhamdülillah gerek büyükşehir itfaiyemiz gerekse belediye ekiplerimizin gayretiyle yangın söndürüldü. Tabi herhangi bir can kaybımızın olmaması, bir nebze de olsa yanan yüreğimizi serinletti. Temennimiz, bir daha böyle olayın yaşanmaması. Bu konuda bizlere düşen neyse yapmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha işletme sahiplerimize ve bütün çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.



“Güçlü esnaf Karatay’ın gücüne güç katar”

Başkan Kılca, vatandaşlarla da sık sık bir arada olmaya gayret ettiklerini vurguladı. İnsan odaklı hizmet üretip sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederken gönül belediyeciliğini çok önemsediklerinin altını çizerek, “Karatay Belediyesi olarak ortak akılla çözümler üretmek en temel felsefemizdir. Karatay’ımızın yararına olan her işte ilçemizin tüm dinamikleriyle el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da alın teriyle çalışan, ülkemize, şehrimize ve ilçemize değer üreten esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler ve bol kazançlar temennilerimizi ilettik. Esnafı güçlü olan bir yer, her zaman çok daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Dolayısıyla esnafımızın güçlü olması, Karatayımızın da gücüne güç katacak. Karatay Belediyesi olarak bu sürece katkı sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Covid19 salgını sürecinde kiracımız olan esnafımızdan süreç boyunca kira almadık. Bundan sonrası için de esnafımızla birlikte yerel yönetimlerin ne gibi destekleri olabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah, hep beraber bu zorlu günleri de geride bırakacağız” ifadelerine yer verdi.

