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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç KOMEK Yaz Okulu sürpriz hediyelerle çocukları bekliyor

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle çocuklarla buluşacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulunda kayıtlar devam ediyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu sürpriz hediyelerle çocukları bekliyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle çocuklarla buluşacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulunda kayıtlar devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip korona virüs nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle ve sürpriz hediyelerle çocuklarla buluşacak. Korona virüs salgını sürecinde de Konyalı çocukları yalnız bırakmayan ve bu süreçte öğrencilere evlerinde yaz okulu imkanı sunmaya hazırlanan Genç KOMEK’te tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmeyeceği benzersiz etkinlikler çocukların hizmetine sunulacak. 716 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenecek Yaz Okulunda çocuklar hafta içi her gün sabah, öğlen ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde derslere katılabilirken seviyelerine göre 3 Kur’anı Kerim, 1 Değerler Eğitimi ve 2 Sanat Eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alma imkanı bulacak. Kayıt yaptıran her öğrenciye isme özel Genç KOMEK Yaz Okulu çantası, yaşına uygun Din ve Değerlerimiz kitabı, elifba, Kur’anı Kerim ve seçtikleri sanat derslerinde kullanacakları malzemeler verilecek. Öğrenciler bu malzemeleri kayıt esnasında belirttikleri KOMEK ya da Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinden (ASEM) 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde alabilecek. Yaz Okulunda öğrenciler İngilizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerinden ikisini seçebilirken 1314 yaş erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim dersleri, 1114 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında eğitim alabilecek. Öte yandan, Genç KOMEK Yaz Okulu’nda sanat etkinlikleri için ve öğrencilerin kaçırdıkları interaktif etkinlikleri telafi etmeleri, bu etkinlikleri pekiştirmeleri amacıyla pek çok video hazırlandı. Ayrıca sure ve dua ezberleri için tekrarlı kayıtlar oluşturulurken, din ve değerler kitaplarındaki öyküler dijital hale dönüştürüldü.

Öğrencilere sürpriz hediyeler
Yaz Okulu boyunca etkinliklerin en az yüzde 80’ine katılan öğrenciler, öğretmenlerin verdiği sure, dua ve hadis ezberleme gibi ödevleri yerine getirerek topladığı puanlarla satranç, akıl ve zeka oyunu, forma, scooter ve paten gibi ödüller kazanma imkanı bulacak. Ayrıca eğitimleri tamamlayan tüm öğrencilere katılım belgesi verilecek. Çocuklar etkinlik saatleri dışında Online Bilgi Yarışması, Online Çat Kapı Tiyatro ve Bu Akşam Yemekler Genç KOMEK’ten faaliyetlerine de katılarak unutamayacakları keyifli bir Yaz Okulu yaşayabilecek. Öğrenciler, kayıt ve interaktif eğitim sırasında karşılaştıkları sorunlara 444 55 424892 dahili hattan çözüm bulabilecek. Öğrenci başına 10 TL kayıt ücreti bulunan Genç KOMEK Yaz Okulu’nda www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresleri üzerinden alınacak kayıtlar 5 Temmuz’da sona erecek. Dersler ise 6 Temmuz 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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