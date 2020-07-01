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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da

İHA

Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya’nın kültürün en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Selim Sultan Camisinde kıldığı öğle namazının ardından Mevlana Müzesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Ahmet Misbah Demircan, Konya’nın kültürün en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi.

“Müzeler kültür hayatımızın tüm önemli unsurlarının en canlı ve diri örnekleri”
Hazreti Mevlana’yı ziyaretle işe başladıklarını ifade eden Demircan, “Kültür Bakanlığının içerisinde çok değişik iş alanları var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığımızın içinde ve bakanlığımıza ait bir çok eserin restorasyon, bakım onarım çalışmaları bizim alanımıza giriyor. Öte yandan kütüphaneler, bir başka taraftan da müzeler ve bu müzelerin işletilmesi kültür hayatımızın tüm önemli unsurlarının en canlı ve diri örnekleri. Konyamızda hem valimizin, hem belediye yetkililerimizle, buradaki temsilcilerimizle, yürüyen işleri yakından takip etmek ve projelendirilmesinde nerede olduğunu yakından müşahede etmek üzere geldik” dedi.

“Bazı güzel düşünceler geliştirdik”
Çalışmalarının gayet verimli bir şekilde devam ettiğini kaydeden Demircan, “Kısa vadede yapılacak pandemi sürecinin yeni normallerine uygun toplumla kültür hayatını getirebilecek arayışlarımız da söz konusu. Belki bugünden söylemek erken olur ama kısa vadede böyle toplumla buluşacak kültürü, sanatı ve geleneksel kültürümüzü toplumla buluşturacak bazı güzel düşünceler geliştirdik. Onları yapabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz. İnşallah Konyamızda hem belediyemiz hem yerel aktörler hem de bakanlığımızla daha yeni daha dikkat çekici neler yapabiliriz onları değerlendirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından Alaaddin Tepesini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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