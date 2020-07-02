Rektör Aksoy mazbatasını YÖK Başkanı Saraç'tan aldı

'Anneannem ve ben'

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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy’a rektörlük mazbatası Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, bu önemli görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve Yükseköğretim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

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