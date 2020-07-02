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Tarlalara kenevir eken şüpheli, fotokapan sayesinde yakalandı

DHA

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde mısır tarlası ile yanındaki çöplüğe kenevir ektiği, kurulan fotokapanla tespit edilen Ramazan M. (38), jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, 90 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir ekimi yapıldığı yönünde aldıkları ihbar sonrası çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi´nde bulunan mısır tarlasına ve 800 metre aşağısında çöplük olarak kullanılan arazideki kenevirlerin kim tarafından ekildiğini belirlemek için fotokopan kullanıldı. Bu kapsamda...

Tarlalara kenevir eken şüpheli, fotokapan sayesinde yakalandı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde mısır tarlası ile yanındaki çöplüğe kenevir ektiği, kurulan fotokapanla tespit edilen Ramazan M. (38), jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, 90 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.<br>Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir ekimi yapıldığı yönünde aldıkları ihbar sonrası çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi´nde bulunan mısır tarlasına ve 800 metre aşağısında çöplük olarak kullanılan arazideki kenevirlerin kim tarafından ekildiğini belirlemek için fotokopan kullanıldı. Bu kapsamda bölgeye konulan fotokapanlar sayesinde kenevirleri eken kişinin, Ramazan M. olduğu tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ramazan M.´yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, tarlada yaptıkları aramalarda 3 kilogram, çöplük olarak kullanılan arazide ise kurutmaya bırakılan 87 kilo 400 gram olmak üzere toplam 90 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-07-02 10:24:06<br>

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