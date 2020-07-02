Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ‘Ayasofya’ya ayırdı

Konya’da yerel olarak yayın yapan Hakimiyet Gazetesi, 1. sayfasının tamamını Ayasofya’ya ayırdı.

“Fethin Kızıl Elması” manşetini atan gazete, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasına ilişkin Danıştay’daki davayı işaret ederek, “Bugün büyük gün. Ya el bağlayıp rüku, secde edeceğiz Ayasofya’da ya da mahzun kalacak Ayasofya. Gözler Danıştay’ın fethin kızıl elması olan Ayasofya için vereceği kritik kararda” yazdı. “Ayasofya’da tarihi karar” başlığını da kullanan gazete Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması gerektiğini belirtti. Ayasofya’dan fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının kullanıldığı sayfada, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in 1965 yılında Milli Türk Talebi Birliğindeki (MTTB) Ayasofya Hitabesine yer verildi. Gazetenin köşe yazarları da Ayasofya’nın tekrardan ibadete açılmasını destekleyen yazılar kaleme aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.