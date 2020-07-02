Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde Bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde Bulundu

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde Bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi önünde Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Demircan, ilçedeki temaslarına Nasreddin Hoca Türbesiyle başladı. Türbede dua eden Bakan Yardımcısı Demircan’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Türbe hakkında bilgi verildi. Başkan Akkaya, Bakan Yardımcısı Demircan'ı 510 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 61’inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet etti. Ayrıca, Nasreddin Hoca Türbesi ziyareti sırasında Başkan Akkaya tarafından Bakan Yardımcısı Demircan'a yağlı boya Nasreddin Hoca Türbesi motifli tablo hediye edildi. Temaslarına Akşehir Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi’nde bulunan Tarık Buğra İlçe Halk Kütüphanesi ziyaretiyle devam eden Demircan, daha sonra restorasyonu tamamlanan Hasan Paşa İmaret Camisi’nde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve heyeti Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Gavur Hamamı ve restorasyonu tamamlanan Ermeni Kilisesi, Tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu sokaklarda incelemelerde bulundu. Demircan; restorasyonu tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da yerinde bilgiler alırken ziyaretleri esnasında Tarihi Akşehir Evleri üzerinde bulunan sokaktaki vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a Akşehir’deki, ziyaretleri esnasında Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret ...
Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi’ne geçiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi’ne geçiyor
Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ‘Ayasofya’ya ayırdı
YEREL HABERLER Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ...
Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim yılında yeni çehreleriyle karşılayacak”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim ...
Tarlalara kenevir eken şüpheli, fotokapan sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Tarlalara kenevir eken şüpheli, fotokapan sayesinde ...
Rektör Aksoy mazbatasını YÖK Başkanı Saraç'tan aldı
YEREL HABERLER Rektör Aksoy mazbatasını YÖK Başkanı Saraç'tan aldı
Konya'da 90 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 90 kilo kubar esrar ele geçirildi
Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi
YEREL HABERLER Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına ...
Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da
Otomobil sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 ...
Milletvekili Özboyacı: “İslami Dayanışma Oyunları tanıtıma katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Özboyacı: “İslami Dayanışma Oyunları ...
Genç KOMEK Yaz Okulu sürpriz hediyelerle çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Genç KOMEK Yaz Okulu sürpriz hediyelerle çocukları ...
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi: 'Kardeşim beni kurtarın diye bile bağıramadı'
YEREL HABERLER Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi: 'Kardeşim ...
Başkan Kılca’dan sanayi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan sanayi esnafına ziyaret
Meram’da Harmancık kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Meram’da Harmancık kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi ...
Başkan Pekyatırmacı taşra mahalle ziyaretlerini bitirdi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı taşra mahalle ziyaretlerini ...
Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu
Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark'ta süre uzatıldı
YEREL HABERLER Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark'ta ...
Ereğli'de görülen yılan korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Ereğli'de görülen yılan korkuya neden oldu
Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması
YEREL HABERLER Konya'da sosyal mesafesiz asker uğurlaması
Kardeş şehir protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Kardeş şehir protokolü imzalandı
Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X