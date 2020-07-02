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Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren sanık: Tabancayı kurusıkı sanıyordum

DHA

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya) (DHA)KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabanca ile vurarak öldüren Özlem Karabulak'ın (43) yargılanmasına başlandı. Tabancayı kendisine Süngülü'nün eski eşi Ali K.'nin verdiğini ileri süren Karabulak, "Ben Aynur'u hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sadece tabancadan atış esnasında çıkan ateşi gördüm. Amacım, sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmak maksatlıydı. Ben tabancanın kurusıkı...

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren sanık: Tabancayı kurusıkı sanıyordum

<br>Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya) (DHA)KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabanca ile vurarak öldüren Özlem Karabulak'ın (43) yargılanmasına başlandı. Tabancayı kendisine Süngülü'nün eski eşi Ali K.'nin verdiğini ileri süren Karabulak, "Ben Aynur'u hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sadece tabancadan atış esnasında çıkan ateşi gördüm. Amacım, sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmak maksatlıydı. Ben tabancanın kurusıkı olduğunu zannediyordum, ona zarar verebileceğini düşünmedim. Olay sırasında Aynur'un zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim" dedi.<br>Olay, 3 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi´ndeki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Olayda Süngülü'nün komşusu Emine Kumru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Karabulak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <br>TABANCAYI KURUSIKI SANIYORDUM<br>Özlem Karabulak'ın Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Karabulak ile öldürülen Aynur Süngülü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında tabancayı kurısıkı zannettiğini ileri süren Karabulak, "Düğününe katılamadığım oğlumu görmek için Seydişehir´e gelmiştim. Konuşmak için eşimle görüşmem gerekiyordu. Bu nedenle kaldığı binaya gittim. Zile bastım ancak kapı açılmadı. Eşimle birlikte kalan oğlumu arayıp, babasıyla konuşmak istediğimi söyleyecektim. O sırada Aynur'un sesini duydum. Yanında genç bir kız vardı. Binaya girdiler. Bende eşimi sormak için binaya girdim. Arkasından Tufan nerede? Konuşmamız gerekiyor diye bağırdım. Oda bana, "Sen göreceksin kahpe. Ben sana neler yapacağım. Senin burada ne işin var? Sen kimsin ki kocamı bana soruyorsun?" şeklinde hakaretler etti. Ben de bana neden hakaret ediyorsunuz? dedim. Etraf karanlıktı, ben hiçbir şey görmüyordum. Ses benden uzaklaşmıştı. Yanımda bulunan kurusıkı olarak bildiğim tabancayı merdivene doğru tuttum. Ben Aynur'u hedef almadan ve görmeden ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sadece tabancadan atış esnasında çıkan ateşi gördüm. Amacım, sadece bana küfür ve hakaretler edilmesin diye korkutmak maksatlıydı. Ben tabancanın kurusıkı olduğunu zannediyordum ona zarar verebileceğini düşünmedim. Olay sırasında Aynur'un zarar gördüğünü görseydim ona yardım ederdim. Ben Aynur'a ateş ettikten sonra binadan çıktım. Kimseyi görmedim. Kimseye de silahla ateş etmedim" dedi.<br>SİLAHI BANA AYNUR'UN ESKİ EŞİ VERDİ<br>Tabancayı kendisine Aynur Süngülü'nün eski eşi Ali K.'nin verdiğini belirten Karabulak, "Aynur ve eşim sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak bana atıyorlar ve beni etiketliyorlardı. Boşanma davası uzadığı için Aynur bana neden kocamın yakasını bırakmıyorsun? Bak o benim yanımda "şeklinde sözler söylüyordu. Seydişehir´e gelmeden önce Aynur´un eski eşi Ali K. sosyal medyadan bana ulaştı. Aynur´dan ayrıldığını, ayrılma nedeninin eşinin annesi olduğunu ve eşini hala sevdiğini söyledi. Ali bana kendimi savunmam için Pınarbaşı Mezarlığının oradaki duvara kurusıkı bir tabanca bırakacağını söyledi. Ben de gidip oradan aldım. Ben silahı yanımda getirmedim. Emniyetteki verdiğim beyanlarım doğrudur, aynen tekrar ederim´´ diye konuştu.<br>Mahkeme heyeti, sanık Özlem Karabulak´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN<br>2020-07-02 14:09:47<br>

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