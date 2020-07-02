Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları hakkında iddianame kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları hakkında iddianame kabul edildi

DHA

Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları hakkında iddianame kabul edildi

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'i (23), ablasına şiddet uygulayan eniştesi hakkında konuşmak için geldiği evlerinde demir çubuklarla döverek, öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan eniştenin babası Hüseyin Koç (71) ile kardeşleri Adil Koç (48) ve İsa Koç (46) hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların ilk kez 2 Ekim'de hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.<br>Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel'i de alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre, konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç, Demirel'i demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Üniversiteli genç, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti. Baba Koç ile oğulları, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Adil Koç ve İsa Koç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Hüseyin Koç da Cumhuriyet Başsavcılığı´nın itirazı üzerine tutuklandı. Baba ve oğulları ifadelerinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Demirel'in bahçe duvarından atlayıp, kaçmaya çalıştığı sırada düşmesi sonucu başını çiçekliğin kenarına çarptığını ileri sürdü.<br>KÜNT KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLMÜŞ <br>Üniversiteli Mehmet Ali Demirel'in ön otopsi raporunda ise künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi. <br>İDDİANAME DÜZENLENDİ<br>Tutuklu bulunan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede baba ve oğulları hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, şunlar kaydedildi: <br>"Şüphelilerin apartman bahçesinde Mehmet Ali Demirel'i fikir birliği içerisinde hareket ederek demir çubuk ve sopalarla dövdükleri sabittir. Şüphelilerin beyanları incelendiğinde, olayın oluşumu anlatılırken, beyanlar birbirini destekler ve tutarlı mahiyetteyken Mehmet Ali Demirel'in kafasına aldığı darbeler sorulduğunda hepsi farklı ve çelişkili beyanlar vermiştir. Birisi maktulün kafasını çiçekliğe çarptığını beyan ederken, diğeri arbede sırasında olmuş olabileceğini beyan etmiş, tahmin üzerine kurulu beyanlardan bahsetmiştir. Hüseyin Koç'un olay sırasında Mehmet Ali Demirel'in çıkışını engellemek için bahçe kapısını kilitlemesi şüphelilerin içeride uzunca bir süre Mehmet Ali Demirel'i darp ettiklerini doğrulamaktadır." <br>KAÇMASIN, DİYE ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEMİŞLER<br>Polis tutanağında, şüphelilerin, Mehmet Ali Demirel'in kaçmaması için bahçe kapısını kilitlediği ve ölenin yanında 30 santimetre uzunluğunda 7 santimetre eninde 2 santimetre kalınlığında 'kurbağacık' tabir edilen anahtar getirdiğinin anlatıldığı iddianamede, baba ve oğullarının öldürme kastıyla hareket ettikleri vurgulandı. İddianamede, "Şüpheliler Mehmet Ali Demirel'i aralarına alarak demir çubuk ve sopalarla bilincini kaybedecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde darp etmişlerdir. Ayrıca Demirel, kafasına esaslı darbeler almıştır. Bu durum şüphelilerin kastının yoğunluğunu göstermekte, şüphelilerin öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koymaktadır. 'Öldürmek istememiştim' demesi de şüphelileri sorumluluktan kurtaramayacaktır çünkü hayatın olağan akışına normal bir insanın bir kişinin kafasına sert bir cisimle vurması halinde bunun ölümle sonuçlanabileceğini bilmesi gerekir" denildi. <br>'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ<br>Mehmet Ali Demirel'in elinde demir anahtarla gitmesi nedeniyle şüpheliler hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi: <br>"Hüseyin Koç'un beyanında Mehmet Ali Demirel'in kendisini arayarak, 'Seni öldürmeye geleceğim' dediğini bunu diğer şüpheliler olan oğullarına da anlattığı, hatta İsa Koç'un bu sebeple babasının yanına gittiği, bahçede Mehmet Ali'yi beklemeye başladıkları, her ne kadar Adil Koç, sesler üzerine aşağıya indiğini belirtse de şüphelilerin Mehmet Ali'nin geleceğini öngörerek hazırlıklı ve birbirlerinden haberdar oldukları, çünkü Mehmet Ali bahçeye girer girmez Adil'in olay yerinde belirdiği, Mehmet Ali'nin konuşacaklarını bahane ederek, gece saat 01.00 sıralarında kavga etmek için Hüseyin Koç'un ikametinin bulunduğu yere geldiği göz önüne alındığında, her üç şüphelinin de tutarlı şekilde maktulün elinde demir anahtar beyan etmesine göre, her üç şüphelinin haksız tahrik hükmünden faydalanması gerektiği değerlendirilmektedir." <br>İddianamede, 3 şüphelinin fikir birliği içinde hareket ederek, Mehmet Ali Demirel'in ölümüne neden olacak şekilde darbetmeleri nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmaları ancak 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmaları gerektiği belirtildi.<br>Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Konya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame, yapılan incelemelerin ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların, ilk kez 2 Ekim'de hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-07-02 15:13:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. Peker: "Bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor"
YEREL HABERLER Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. ...
Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis ...
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren sanık: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren ...
Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
(Görüntülü) Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada ...
Kulu’da mercimek hasadı başladı
YEREL HABERLER Kulu’da mercimek hasadı başladı
Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret ...
Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi’ne geçiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi’ne geçiyor
Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde ...
Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ‘Ayasofya’ya ayırdı
YEREL HABERLER Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ...
Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim yılında yeni çehreleriyle karşılayacak”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim ...
Tarlalara kenevir eken şüpheli, fotokapan sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Tarlalara kenevir eken şüpheli, fotokapan sayesinde ...
Rektör Aksoy mazbatasını YÖK Başkanı Saraç'tan aldı
YEREL HABERLER Rektör Aksoy mazbatasını YÖK Başkanı Saraç'tan aldı
Konya'da 90 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 90 kilo kubar esrar ele geçirildi
Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi
YEREL HABERLER Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına ...
Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da
Otomobil sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 ...
Milletvekili Özboyacı: “İslami Dayanışma Oyunları tanıtıma katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Özboyacı: “İslami Dayanışma Oyunları ...
Genç KOMEK Yaz Okulu sürpriz hediyelerle çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Genç KOMEK Yaz Okulu sürpriz hediyelerle çocukları ...
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi: 'Kardeşim beni kurtarın diye bile bağıramadı'
YEREL HABERLER Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi: 'Kardeşim ...
Başkan Kılca’dan sanayi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan sanayi esnafına ziyaret
Meram’da Harmancık kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Meram’da Harmancık kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X