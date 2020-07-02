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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Demircan’dan Hüyük’e ziyaret

İHA

Bakan Yardımcısı Demircan’dan Hüyük’e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya’nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyaret ederek, “Şükran Köyü gibi mekanların kıymeti pandemi sürecinde daha da net anlaşıldı” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hüyük ilçesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü’nü de ziyaret ederek burada kalan sanatçılarla bir araya geldi, sohbet etti. Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya’nın bir bütün olarak bakıldığında gerçekten bir kültür ve tarih şehri olduğunu vurgulayarak, “Bir de Mevlana’sı ile Nasrettin Hocası ile gerçekten somut mirasımızın en kıymetli yıldızlarının yetiştiği bir şehir. Her geldiğimde bir o kadar daha seviyor ve aşık oluyorum. Çünkü çok derinliği var ve binlerce yıldır geçmişi bütün Anadolu’nun özü özeti, her katmanında tarih fışkıran bir şehir” dedi.
Sonsuz Şükran Köyü’nün de pandemi sürecinde kıymeti çok daha net anlaşılan mekanlarından birisi haline geldiğini vurgulayan Demircan, “İnsanlar bu maske, mesafe çerçevesinden bakıldığında doğal hayatı daha arzulayan, isteyen bir hali ruhiyeye büründü, bundan sonra bu tip örneklerin giderek çoğalacağını şahsen düşünüyorum. Biraz daha organik hayata, biraz daha organik tarıma yöneliyor herkes. Eminim ki, Konya özelinde demiyorum bütün Türkiye’de tabiata dönüş, pandemiyle birlikte başladı. Bundan sonra süreç tamamlansa da bu duygu devam edecektir, diye düşünüyorum. Sanatçılarımızın bu tip ortamların içerisinde olması da coğrafi kültürün genç nesillere sevdirilmesi ve aktarılması ve çevreye duyarlılığı geliştirmesi açısından kıymetli. Yani birçok kıymeti aynı anda buraya geldiğimizde yaşıyoruz, emeği geçen herkesi takdir ve tebrik ediyorum” diye konuştu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’la Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde de yanında çalıştığını hatırlatarak, “Bu bizim için ilçemiz için büyük bir onur, büyük bir şeref. Sanatın, kültürün, edebiyatın, ilmin, irfanın, medeniyetin beşiği Beyoğlu’nda yanında çalışmaktan gurur duyduğum, kendinden çok şeyler öğrendim hala da öğrenmeye devam ettiğimiz bakanımızı burada ağırlamak, bize son derece mutluluk verdi" dedi.
Bakan Yardımcısı Demircan, ardından Hüyük ilçe merkezinde Akdağ Kültür Parkı'nı gezdi, ilçe pazar yerini ziyaret ederek burada hayata geçirilmesi planlanan cephe iyileştirme projesini yerinde inceledi. Çavuş ve Tolca mahallelerinde bulunan tarihi camileri de ziyaret eden Demircan, yürütülecek restore çalışmalarıyla ilgili ilgililerden bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Demircan, Hüyük Belediyesini de ziyaret ederk Başkan Mehmet Çiğdem ile görüştü.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a ziyaretinde Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve diğer yetkililer eşlik etti.

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