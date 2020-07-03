Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyalarını üst üste istiflerken dengesini kaybeden 27 yaşındaki genç, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek hastanelik oldu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlenmiş tarlalarındaki saman balyalarını araçlarla evine getiren Ramazan K. (27), saman balyalarını üst üste istiflerken bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan Ramazan K., Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.