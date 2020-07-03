Konya’da kiraz üreticisi ürünün dalında kalmasından endişe ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da kiraz üreticisi ürünün dalında kalmasından endişe ediyor

İHA

Türkiye'nen önemli kiraz üretim merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde uzun saplı Napolyon kirazı üretimi yapan çiftçilerin bu yıl ürününün dalında kalmasından endişe ediyor.

Konya’da kiraz üreticisi ürünün dalında kalmasından endişe ediyor

Türkiye’nen önemli kiraz üretim merkezlerinden Konya’nın Hüyük ilçesinde uzun saplı Napolyon kirazı üretimi yapan çiftçilerin bu yıl ürününün dalında kalmasından endişe ediyor.
Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Hüyük ilçesinde uzun sapı nedeniyle ihracatçıların da tercih ettiği gözde ürünü olan kalitesi, aroması, dayanıklılığı ile bilinen Napolyon kirazı yetiştiriciliği yaptığını anlattı. Bu kirazların geçmiş yıllarda dünyanın her köşesine gönderildiğini ve üretici ile yöre ve ülke ekonomisine önemli kazanç kapısı olduğunu anlatan Şahin, bu yıl ise hasat sezonuna girilirken para etmemesinden dolayı üreticinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Yöre insanının Türkiye’nin en iyi kirazlarını yetiştirebilmek için ağaçlarına adeta kendi evladı gibi, gelinlik kız gibi bakarak ürünü elde ettiğini vurgulayan Şahin, yetiştiriciliğinin yapılırken çapalaması, doğal gübrelemesi, budaması, ilaçlaması, bakımı ve sulaması gibi büyük bir emek verdiğini aktararak bu mesainin de kilosunda 3,54 liraya ulaşan bir maliyet oluşturduğunu kaydetti.

"Kirazımız için bas bas bağırıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz"
Bu yıl Hüyük’te hasat sezonuna girilirken piyasada dolaşan fiyatlar nedeniyle kiraz üreticisinin endişeli bir bekleyiş içerisine girdiğini anlatan Şahin, üründen umudunu kesen üreticinin kiraz ağaçlarını kesmek zorunda kalabileceğini dile getirdi. Bir kiraz ağacının kolay yetişmediğini, en gencinin 15 yaşında olduğunu hatırlatan Şahin, 15 yıl emek verilen ağaçların üreticinin üründe emeğinin karşılığını alamadığı takdirde, dalında çürümeye terk edileceğini ve bölgedeki ağaçların kesilmesinin üzüntüsünü yaşayabileceklerini ifade etti. Bölgedeki ürünün şu anda bir hafta 10 gün önceki hali olduğunu önümüzdeki günlerde daha da olgunlaşarak sofralara hazır hale geleceğini aktaran Şahin, “Bu ürünün özelliğine bir bakın. Daha kirazımız şişecek, buradaki ağaçlarda şu anda ürünün 10 gün önceki hali. Bu kiraz, Napolyon dediğimiz cinsi. Bu sapının uzunluğu hem aromasının gücü hem de şoka alındığında ihracatçı arkadaşlarımızın bunu iki ayın üzerinde şokta muhafaza etmesini sağlıyor. Bu kirazımız, daha düne kadar İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve daha birçok ülkeye gidiyordu. İngiltere’nin kraliyet sarayı ile Rusya’nın devlet idarecilerinin sofralarına misafir olan ürünümüz için ihracatçılardan ‘gidin yine o bölgeden alın gelin’ denilen bir üründü. Ancak, bu son dönemde kirazımız her ne olduysa, araya kimler girdiyse, yönlendirme mi var, ne var veya ihracatta tıkanma mı var. Biz kirazımız için bas bas bağırıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. Yani, ilgililerin bölgedeki çiftçinin sesine bir kulak vermesini istiyoruz” dedi.

"Bizim meyvemize mutlaka ilgili kurumların el atmasını istiyoruz"
Büyükşehirlerde market ve pazarlarda kilosu 1020 lira aralığında satılan ürünün Napolyon kirazı olmadığı halde bu fiyatlara alıcı bulduğunu, ancak yöredeki üreticiden maliyetinin de altında talep edildiğini vurgulayan Şahin, “Bu bölgedeki çiftçi, şu an kirazını satamaz ise kiraz ağaçlarıyla fındık mı olur, ceviz mi olur başka bir ürün mü olur, değiştirmek zorunda kalacak, kesecek ama yazıktır yani. Bölgede bin ton civarında bir üründen bahsediyoruz. Her ağaçta 80100 kilo olduğuna göre demek ki, on binlerce ağaçtan söz ediyoruz. Dolayısıyla ilgililerin, bizi duyanların buna sahip çıkmasını istiyoruz. Yoksa bu çiftçi bunu bırakır. Bu çiftçi de toprağa küser, bu işi yapmazsa şehirdeki insanlar ne yiyecek ne içecek? Çünkü hep diyoruz insanoğlunun geleceğini enerjisini ve tarımını çözemeyen toplumların geleceği olmayacağını söylüyoruz. Tarımını çözemeyenlerin de egemenliğinin olmayacağını söylüyoruz. O zaman tarımın önemli bir versiyonu da meyvecilik. Bizim meyvemize de mutlaka ilgili kuramların el atmasını istiyoruz" diye konuştu.
İhracatçılara da seslenen Şahin, "Tarımda sürdürülebilir pazarı elde edebilmeniz için bizim pazarımızı korumanız sizin de istikbaliniz bizim de istikbalimiz icabıdır. Çünkü sen neyi satacaksın, ben yetiştirirsem satacaksın, pazara, başka memleketlere götürdüğünüz o insanlar ne yiyecek? Ben yetiştirip sana verirsem, onu satacaksın yiyecek. Dolayısıyla bu bir döngüdür, bu döngünün en kuvvetli ayağı üretici ayağıdır, üretici ayağını siz küstürür, topraktan ağaçtan uzaklaştırırsanız o zaman sizin de varlığınızın bir anlamı kalmaz bizim de varlığımızın bir anlamı kalmaz. Biz olmazsak siz de olmazsınız, birbirimize bağlıyız dolayısıyla. Şu bir hafta on gün içerisinde bu sorunumuza bir el atılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Ürün toplanmazsa dalında çürüyüp gidecek"
Ziraat Odası Başkanı Şahin, Hüyük’te kiraz üretiminin merkezi olan İlmen’deki organik meyve halinin de hasat sezonuna girilirken bugünlerde en sessiz ve durgun günlerini yaşadığını da vurgularken, bundan çok değil birkaç yıl öncesine kadar ise buradaki hareketliliğin günler öncesinde başladığını hatırlattı. Şahin, “Vatandaşımız ürünü vermek için bu halde sıraya girerdi, önceden isim yazdırırdı, ‘sen filan saat geleceksin’ diye, toptancı arkadaşımızda kamyonlarını tırlarını sarmaya yetişemezdi, ama gördüğünüz gibi bugünlerde gelen yok giden yok halde sinek avlıyoruz. Ürün toplanamazsa dalında çürüyüp gidecek. Toplanamazsa ağaç da tabiat da insana küsecek”ifadelerini kullandı.
Yörede kiraz üretimi yapan aileler ile alım satımını yapan tüccarlar da ilçeye ihracaatçılar ile toptancıların henüz alım için gelmediğini vurgulayarak, beklentilerinin ürünün hak ettiği değerinde dalından toplanması olduğunu bunun da kilosu 810 lira aralığı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı- Yeniden
YEREL HABERLER 'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı- ...
'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı
YEREL HABERLER 'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı
Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak
YEREL HABERLER Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak
Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği
YEREL HABERLER Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş ...
Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı
Konya’da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Konya'nı Yunak ilçesinde bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'nı Yunak ilçesinde bir mahalle daha karantinaya ...
Bakan Yardımcısı Demircan’dan Hüyük’e ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan’dan Hüyük’e ziyaret
Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını artırıyor Kontrollü sosyal hayatın tam olarak benimsenememesi vaka sayılarında artışa sebep oluyor
YEREL HABERLER Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını ...
Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları hakkında iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları ...
Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. Peker: "Bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor"
YEREL HABERLER Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. ...
Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis ...
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren sanık: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren ...
Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
(Görüntülü) Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada ...
Kulu’da mercimek hasadı başladı
YEREL HABERLER Kulu’da mercimek hasadı başladı
Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret ...
Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi’ne geçiyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi E-Belediye EBYS Sistemi’ne geçiyor
Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de İncelemelerde ...
Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ‘Ayasofya’ya ayırdı
YEREL HABERLER Konya’da yayın yapan gazete tam sayfasını ...
Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim yılında yeni çehreleriyle karşılayacak”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Okullarımız öğrencilerini yeni eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X