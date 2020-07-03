Akşehir sanayisinde yangın

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Konya’nın Akşehir ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yeri çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyran Mahallesi 22. Ek Sanayi Sokak No: 48'deki iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, T.K.'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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