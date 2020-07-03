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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da aranan şahıslar polisten kaçamadı

İHA

Konya'da "kasten adam öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından aranan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Konya'da aranan şahıslar polisten kaçamadı

Konya’da “kasten adam öldürme” ve "hırsızlık" suçlarından aranan iki kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hakkında “kasten adam öldürme” suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan E.M. şans oyunu oynadığı esnada yakalandı.
Yapılan çalışmalarda hakkında “hırsızlık” suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Z.G. de evinde yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada Z.G., saklandığı yatağın altında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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