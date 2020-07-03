Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına özen gösterilmiyor

<br>Tolga YANIKHasan DÖNMEZMümin KARACA/KONYA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 il arasında Konya'nın da olduğunu açıkladı. Kent merkezindeki insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ise bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının da maskesini çene altına indirdiği gözlendi.<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün en çok vaka olan illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa olduğunu açıkladı. Artan sayılara rağmen Konyalı vatandaşların gerekli önlemi almadığı görüldü. Bazı 65 yaş ve üstü kişilerin bile maske takmadığı kameralara yansıdı. Vatandaşların bazılarını ise maskesini çene altına indirdiği görüldü. <br>İnsanların salgınla mücadeleye gerekli önlemi vermediğini belirten vatandaşlardan Faruk Korkmaz, "Vakalar tabii ki artar. Kimse maske takmıyor, sosyal mesafe kuralına uymuyor. Maske ya ağzında yok ya da çeneye indirilmiş vaziyette. Sağlık Bakanımız, devletimiz tedbirleri erken aldı ama maalesef insanlarımız gereken hassasiyeti göstermiyor. Kabahat vatandaşımızda. İnsanlarımız tedbirli davransın" dedi.<br>`TEDİRGİN OLUYORUM´<br>Sercan Özkan ise, ''Maskenin takılmadığını ve sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz. İnsanlar üzerinde bir rehavet var. 1 ay öncesi çok iyiydik ancak şimdi sayılarda bir artış var. Ben de bir yere giderken bu nedenle tedirgin oluyorum. Herkes maskesini takarsa bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz. Yoksa bu süreç daha fazla uzar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIKMümin KARACA<br>2020-07-03 15:10:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.