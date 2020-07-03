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Bakan Pakdemirli: “18 milyon dekar araziyi sulamaya açtık” Konya Ovası Sulaması 1., 2. ve 3. kısım sulamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan canlı olarak bağlandığı törenle hizmete alındı

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, KOS'un (Konya Ovası Sulama Projesi) GAP'tan sonraki Türkiye'nin en büyük 2. entegre sulama yatırımı olduğunu ifade etti.

Bakan Pakdemirli: “18 milyon dekar araziyi sulamaya açtık” Konya Ovası Sulaması 1., 2. ve 3. kısım sulamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan canlı olarak bağlandığı törenle hizmete alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, KOS’un (Konya Ovası Sulama Projesi) GAP’tan sonraki Türkiye’nin en büyük 2. entegre sulama yatırımı olduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin ikinci büyük entegre sulama projesi Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan KonyaÇumra Projesinin 3. Merhalesi KOS 1,2,3’ün açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul’dan canlı bağlantı ile katıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, son 18 yılda yakaladıkları büyük ivmeyle 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtıklarını söyledi.

“Şu anda ülkemizde 66 milyon dekara ulaşan sulama alanımız var”
Tarımsal üretimde, yaklaşık 50 milyar liralık bir hasıla artışının altyapısını oluşturduklarını anlatan Bakan Pakdemirli, “Şu anda ülkemizde 66 milyon dekara ulaşan sulama alanımız var. İnşallah 2023 yılına kadar bunu 85 milyon dekara ulaştıracağız. Su zengini bir ülke olmadığımızdan, bir damla suyu bile israf etmemek adına; tarımsal sulamada modernizasyon çalışmalarına hız verdik. 2000’li yılların başında yüzde 6 olan modern sistemleri, bugün yüzde 28’e çıkardık. İnşaatı devam eden projelerimizle birlikte, hedefimiz modern sistemleri yüzde 94 seviyesine çıkarmaktır” dedi.

“GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük 2. entegre sulama yatırımıdır”
Konya Ovası Projesinin (KOP) tarihinin 1800’lü yıllara kadar uzandığını kaydeden Bekir Pakdemirli, “2. Abdülhamid Han’ın da rüyası olan bu proje; sulamadan, tarımsal üretim artışına, enerjiden, ağaçlandırmaya kadar birçok yatırımı içine alan büyük bir kalkınma projesidir. Konya Ovası Sulama Projesi; GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük 2. entegre sulama yatırımıdır. Son 18 yılda büyük bir hız verdiğimiz bu proje, bütün üniteleriyle tamamlandığında, başta Konya olmak üzere, 7 ilimizde toplam 15,5 milyon dekar arazi sulanacak ve ülkemiz ekonomisine yıllık 21 milyar lira katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ekonomiye yıllık 2,5 milyar liralık katkı sağlandı”
KOP projesinde tamamlanan yatırımlara değinen Bakan Pakdemirli, “Şu ana kadar yaptığımız 43 milyar liralık harcama ile, 8,3 milyon dekarı Konya’da olmak üzere, toplam 10,7 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Böylece planlamalarımızın yüzde 70’ini tamamladık. KOP’un en büyük ve geniş sulama projesi KonyaÇumra projesidir. 3 aşamadan oluşan proje ile, Yukarı Göksu Havzasından Akdeniz’e boşalan suları, üç baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarıyoruz. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel, 2015 yılında işletmeye açıldı. Böylece, Konya Ovasında 1,5 milyon dekar alan sulamaya açılarak, ekonomiye yıllık 2,5 milyar liralık katkı sağlandı. Ayrıca, 160 milyon metreküp içmesuyu Konya ilimize verildi. 3. aşamadaki diğer yatırımlar bittiğinde, Konya Ovasında sulanan alan 1,83 milyon dekara çıkacaktır” diye konuştu.

“Toplam 15 adet yatırım da devam etmektedir”
Devam eden sulama yatırımlarına değinen Pakdemirli, "Göksu nehri üzerinde yapımı devam eden, Afşar Hadimi ve Bozkır Barajları da, yüzde 99 oranında tamamlandı, yılsonunda su tutmaya başlayacaktır. Ayrıca, Mavi Tünel ve HES’ten oluşan Göksu Derivasyonu kapsamında, Apa Hotamış İletim Kanalı ve Hotamış Depolaması tamamlanmış olup, AfşarBağbaşı Hadimi Tüneli ile birlikte, toplam 15 adet yatırım da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Sulamaya açılacak olan yatırımlara değinen Bakan Pakdemirli, bugün 510 milyon liralık yatırımla, Konya Kapalı Havzası içerisinde; Çumra, İçeri Çumra, Doğanlı, Dineksaray, Alibeyhüyüğü bölgelerindeki 72 bin 650 dekarlık alanı modern sistemlerle sulamaya açtıklarını belirtti. 230 kilometre uzunluğunda sulama şebekesi, muhtelif tipte 983 adet sanat yapısı ve 10 kilometre uzunluğunda tahliye kanalı inşa edildiğini aktaran Pakdemirli, “Sulamayla birlikte bu bölgedeki çiftçimizin geliri, dekar başına yaklaşık 900 lira artacak, böylece ülke ekonomisine yıllık 65 milyon lira katkı sağlanacaktır. İlaveten 7 bin kişiye de istihdam imkânı oluşacaktır. Ayrıca, bütçe dışı kaynaklarla, Konya’da; 17 yeni sulama projesi başlattık. 2.9 Milyar lira tutarındaki bu projelerle; 425 bin dekar araziye sulama suyu, 360 bin dekar araziye de sulama modernizasyonu imkânı sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve protokol mensupları birlikte butona basarak açılışı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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