Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak

DHA

İsmail AKKAYATolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde, ''Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyunu karşılamaya yönelik. Projenin diğer kısımları da peyder pey tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır" dedi. Konya Ovası Projesi Sulama Projesinin 1'inci, 2'nci, 3'üncü kısmının açılış töreni yapıldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve az sayıda protokol üyesi katıldı....

Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak

<br>İsmail AKKAYATolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde, ''Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyunu karşılamaya yönelik.<br>Projenin diğer kısımları da peyder pey tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır" dedi.<br>Konya Ovası Projesi Sulama Projesinin 1'inci, 2'nci, 3'üncü kısmının açılış töreni yapıldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve az sayıda protokol üyesi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telekonferans yöntemiyle  katıldı. Projenin temellerini Abdülhamit Han'ın attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şunları söyledi:<br>''Suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı'nı 2012 yılında, uzunluğu 17 kilometre , tünel çapı 4,2 metre su akışı hızı saniyede 36 metreküp olan Mavi Tüneli 2015 yılında hizmete açtık. Mavi Tünel, Urfa tünelleri sonrası ülkemizin en uzun sulama tünelidir. İnşallah bu yıl Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslardan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız. Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyunu karşılamaya yönelik. Projenin diğer kısımları da peyder pey tamamlandığında Konya´da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerinin de verimliliğini yükseltmek, su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı barajının ekonomimize katkısı 2.5 milyara lira olmuştur.''<br>Erdoğan, proje kapsamındaki diğer illerle birlikte 15.5 milyon dekar arazinin sulanmasının hedeflendiğini belirterek, ''Konya Ovası Projesi kapsamındaki diğer illerimiz; Niğde, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale´de de depolama, baraj, gölet, yer altı sulamama, içme suyu enerji projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15.5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerjiye ile birlikte bu bölgedeki üretimin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyarı bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık yatırım yapılan projenin tüm aşamalarını takip ediyoruz'' diye konuştu.<br>'PANDEMİ SAĞLIK VE TARIM SEKTÖRENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARDI' <br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandeminin sağlık ve tarım sektörünün önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade ederek, ''Hamdolsun Türkiye olarak her iki alanda girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıkıyoruz. Gelişmiş ülkelerin daha çaresiz kaldığı sıkıntıları, güçlü sağlık ve tarım alt yapımız sayesinde kolayca göğüslemeyi başardık. Bununla kalmadık, elimizdeki imkanları pek çok dost ve kardeş ülkeyle paylaştık. Pek çok ülkede raflar boşalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacının karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe tarım sektöründeki projelere çok daha sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyardan 275 milyara, tarım ürünleri ihracatın 3.7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz. Sebze üretimini 25 milyon tondan 31 milyona, meyve üretimi 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Tabi bu seviyeyle ulaşmak kolay olmadı. Biz gelene kadar ülkemizde yapılan 176 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 sulama tesisini üzerine 1328 sulama tesisi ilave ettik. 2020 yılına kadar 150 milyar tarımsal destek ödemesini yaptık'' dedi. <br>Erdoğan, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha etkin olması için özel destek programı yaptıklarını, sera tarımını 72 ile yaydıklarını da belirtti. <br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemiz, meyve ve sebzede net ihracatçı durumundadır. Ayçiçeği,  pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında tarla ürünlerinde net ihracatçı konumundayız. Aynı şekilde hayvan varlığımızı büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona  çıkartmayı başardık. Nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktayız'' dedi.  <br>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, son 18 yılda 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtıklarını, böylece tarımsal üretimde yaklaşık 50 milyar hasıla artışının alt yapısını oluşturduklarını söyledi. Pakdemirli, şu anda ülkemizde 66 milyon dekara ulaşan sulama alanı olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, KOP da şu ana kadar 43 milyar harcanarak ile 8,3 milyon dekarı Konya´da olmak üzere, toplam 10,7 milyon dekar alanı sulamaya açtıklarını belirtti. <br>Konuşmaların ardından KOP'un 1'inci, 2'nci ve 3'üncü kısmının açılışı gerçekleşip tarlalara su verildi. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYATolga YANIKMümin KARACA <br>2020-07-03 19:19:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli: “18 milyon dekar araziyi sulamaya açtık” Konya Ovası Sulaması 1., 2. ve 3. kısım sulamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan canlı olarak bağlandığı törenle hizmete alındı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “18 milyon dekar araziyi sulamaya ...
Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler
YEREL HABERLER Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler
Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına özen gösterilmiyor
YEREL HABERLER Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske ...
Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”
YEREL HABERLER Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin ...
Akşehir’de silahla yaralama
YEREL HABERLER Akşehir’de silahla yaralama
Konya'da aranan şahıslar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Konya'da aranan şahıslar polisten kaçamadı
Akşehir sanayisinde yangın
YEREL HABERLER Akşehir sanayisinde yangın
Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Konya’da kiraz üreticisi ürünün dalında kalmasından endişe ediyor
YEREL HABERLER Konya’da kiraz üreticisi ürünün dalında kalmasından ...
'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı- Yeniden
YEREL HABERLER 'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı- ...
'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı
YEREL HABERLER 'Sen güvenlik görevlisi misin? diye sorup, bıçakladı
Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak
YEREL HABERLER Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak
Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği
YEREL HABERLER Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş ...
Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı
Konya’da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Konya'nı Yunak ilçesinde bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'nı Yunak ilçesinde bir mahalle daha karantinaya ...
Bakan Yardımcısı Demircan’dan Hüyük’e ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan’dan Hüyük’e ziyaret
Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını artırıyor Kontrollü sosyal hayatın tam olarak benimsenememesi vaka sayılarında artışa sebep oluyor
YEREL HABERLER Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını ...
Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları hakkında iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları ...
Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. Peker: "Bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor"
YEREL HABERLER Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. ...
Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis ...
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren sanık: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren ...
Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
(Görüntülü) Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X