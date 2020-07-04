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Mahallelerine karakol istiyorlar

DHA

Tolga YANIK-Mümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'nın Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi, 5 bin nüfusuyla kentin 18 ilçe merkezi nüfusundan büyük olmasıyla dikkat çekiyor. Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yaşayan vatandaşlar, mahalleye bir jandarma karakolu kurulmasını istiyor. Mahalle Muhtarı Süleyman Şamcı, "Biz 18 ilçe merkezinin nüfusundan büyük bir mahalleyiz. Selçuklu ilçesine bağlıyız. Bir olay olduğunda jandarmanın oradan gelmesi uzun zaman alıyor" dedi. Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinin 5 bin yerleşik nüfusu bulunuyor. 31 ilçesi bulunan...

Mahallelerine karakol istiyorlar

<br>Tolga YANIK-Mümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'nın Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi, 5 bin nüfusuyla kentin 18 ilçe merkezi nüfusundan büyük olmasıyla dikkat çekiyor. Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yaşayan vatandaşlar, mahalleye bir jandarma karakolu kurulmasını istiyor. Mahalle Muhtarı Süleyman Şamcı, "Biz 18 ilçe merkezinin nüfusundan büyük bir mahalleyiz. Selçuklu ilçesine bağlıyız. Bir olay olduğunda jandarmanın oradan gelmesi uzun zaman alıyor" dedi.<br>Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinin 5 bin yerleşik nüfusu bulunuyor. 31 ilçesi bulunan Konya'nın 18 ilçesinin merkez nüfusundan daha kalabalık mahalle bu özelliği ile dikkat çekiyor. Kadınhanı, Derbent gibi ilçelere 20 kilometre mesafede bulunan ve yol güzergahı olarak da birçok ilçeye bağlanan mahallede yaşayanlar bir jandarma karakolu kurulmasını istiyor. Mahalle Muhtarı Süleyman Şamcı, konuyla ilgili şunları söyledi:<br>"Buranın hareketli nüfusu 67 bin kadar. Oturan nüfus ise 5 bin. Konya'nın eski beldeleri arasında en büyüklerinden bir tanesi. Nüfus olarak da eski beldeler içerisinde ilk üçün içerisinde. Konya'nın 31 ilçesinin 18'inden merkezi nüfusu olarak büyük olan bir yer burası. Bin nüfuslu, 900 nüfuslu olan ilçeler var.  Buraya bir karakolun yapılmasını istiyoruz. Konya'da şu anda bu büyüklükte olup da karakolunun olmadığı hiçbir mahalle yoktur. Halkapınar, Emirgazi, Derbent, Yalıhüyük, Hüyük, Ahırlı buralar ilçe. Bunlardan üçünü toplasan nüfus olarak bir Tepekent olmaz. Biz halkımızın kendisini güvende hissedebileceği bir karakol istiyoruz.  Bir olay olduğunda Selçuklu'dan jandarma ekiplerinin gelmesi 1 saat 1,5 saat sürebiliyor. İşlemlerin başlaması ile birlikte bu 2-3 saati buluyor" dedi.<br>'KARAKOL ŞART'<br>Mahalle halkı da mahallenin geçiş güzergahı üzerinde olması nedeniyle çok haraketli olduğunu bir karakolun şart olduğunu söyledi. Mahalleli Şuayip Aksoy, "Bizim köyümüzün yolu Beyşehir yolundan daha fazla işliyor. Nüfusumuz da kalabalık. 1989 yılından itibaren 5 binin üzerinde bir nüfusumuz var. Köyümüz büyüdü. Gidip gelen belli değil. Yolların da verdiği dezavantajla buraya bir karakol şart" diye konuştu. <br>Fatih Akın ise, "Biz hayvancılık yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hayvanımız var. Geceleri kimin gelip gittiği belli olmuyor. Bir karakol yapılırsa herkes için güzel olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA<br>2020-07-04 10:59:35<br>

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