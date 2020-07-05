Koronavirüsü yenen 68 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildi

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<br>Cengiz ÖZCAN/HADİM(Konya), (DHA) KONYA´nın Hadim ilçesinde koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan Fatma (68) ve aynı yaştaki eşi Mehmet Doman, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.<br>Hadim ilçesinde yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Hadim Devlet Hastanesine başvuran Fatma (68) ve aynı yaştaki eşi Mehmet Doman´ın yapılan koronavirüs testler pozitif çıktı. Tedavi altına alınan çift, kısa sürede sağlığına kavuştu. Koronavirüsü yenen Doman çifti, 14 gün karantinada kalmak şartıyla taburcu edildi. Çift, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları arasında çıktı. Taburcu olan Mehmet Doman sağlık çalışanlarına teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Konya / Hadım Cengiz ÖZCAN<br>2020-07-05 12:55:59<br>

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