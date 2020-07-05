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Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Güler: “Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz”

İHA

Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, pandemiden dolayı kanarya satışlarının durduğunu ifade ederek, şehirde yarışma yapmak için salon bulamadıklarını belirtti.

Kanarya üreticileri yarışma salonu istiyor Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Güler: “Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz”

Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, pandemiden dolayı kanarya satışlarının durduğunu ifade ederek, şehirde yarışma yapmak için salon bulamadıklarını belirtti.
Serinofil Kanaryacılar Derneği Başkanı Mehmet Güler, Türkiye’de ve yurt dışında yarışmalara katıldıklarını söyledi. Pandemi sürecinde kanarya yarışmalarının iptal olabileceğini ifade eden Güler, “Ondan dolayı kanarya yetiştiricileri bayağı bir muzdarip. Bundan sonra yarışma olursa iyi olur. Yarışmalar 9. ay ile 1. ay arasında olur. Eğer bu süreç içerisinde pandemi biterse yarışmalar illaki düzenlenecek. Bunlar Türkiye’de beş ilimizde düzenlenecek. Ondan sonra İspanya’da dünya yarışması olacak ve biz de Türkiye olarak oraya katılacağız” dedi.

“Yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz”
Norveç, Gres, Parizyen ve Age ırkı kanarya beslediklerini anlatan Güler, “Bunların beslenmesi biraz zahmetli ama biz yetiştirerek Konyamızı her yerde temsil ediyoruz. Geçen yıl Portekiz’de Gres dalında dünya ikinciliğimiz var. 42 bin kuşun içerisinde 2. olduk. Konya’da yarışma yapmak istediğimiz zaman salon bulamıyoruz. Kuş camiasına kötü gözle bakılıyor. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yani gençlerin internet kafelerde ya da kahvehanelerde olması değil de bize gelsinler, biz dernek olarak her türlü yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.
Genelde damızlık kuşların fazlasını Arap ülkesine gönderdiklerini kaydeden Güler, pandemiden dolayı gelen olmadığı için 200 civarında kuşun ellerinde kaldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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