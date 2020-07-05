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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekin yangınında mahsuller zarar gördü

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ürün hasadı sırasında çıktığı öne sürülen yangında ekili alandaki mahsuller yanarak kül oldu.

Ekin yangınında mahsuller zarar gördü

Konya’nın Hüyük ilçesinde, ürün hasadı sırasında çıktığı öne sürülen yangında ekili alandaki mahsuller yanarak kül oldu.
İlçeye bağlı İmrenler Mahallesinde iddiaya göre, bir ekin tarlasında biçerdöverle hasat esnasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çevresindeki ekili alanlara da sıçradı. Yangına bölgedeki mahalle sakini çiftçilerin yanı sıra itfaiye ve Hüyük Belediyesi ekipleri de müdahalede bulundu. Çiftçiler, yangının daha da geniş alanlara sirayet etmemesi için traktörlerine taktıkları pulluklarla mesai yaparak önlem almaya çalışırken, yangın mahalline gelen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in nezaretinde çalışma yürüten iş makineleri de itfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürebilmek için seferber oldu. Yangında ekili alanlardaki mahsuller tamamen yandı, tablası yanan biçerdöverde de maddi zarar oluştu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yangının yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde yürütülen çalışmalarla, çevresindeki daha da geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirterek, yaklaşık 172 bin metrekarelik bir ekili alanın yangında zarar gördüğünü söyledi. Başkan Çiğdem, çok sayıda kişiye ait ekili alanda çıkan yangından dolayı bölgedeki çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bu arada, yangın sonucu oluşan hasarın tespit edilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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