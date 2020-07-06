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İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Korkmaz, ''Kazandığımız için mutluyuz. Çünkü çok önemli bir 3 puan aldık. Son ana kadar mücadele gösterdik. Gol atma gücünü gösterdik. Oyun olarakta aslında bu kadar çok kapanıp kontra atakla çıkacaklarını biliyorduk. Alanları çok iyi kapattrlfr. Çok hareketli olmamıza rağmen, girdiğimiz...

İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor maçının ardından

<br>İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Korkmaz, ''Kazandığımız için mutluyuz. Çünkü çok önemli bir 3 puan aldık. Son ana kadar mücadele gösterdik. Gol atma gücünü gösterdik. Oyun olarakta aslında bu kadar çok kapanıp kontra atakla çıkacaklarını biliyorduk. Alanları çok iyi kapattrlfr. Çok hareketli olmamıza rağmen, girdiğimiz gol pozisyonlarında ceza sahası içinde yoğunlaşamadık. Geldiğimiz günden beri bunun üzerine yoğunlaşamadım. Ama kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu.<br>ÜNAL KARAMAN: "BAZEN HATALAR PAHALIYA MAL OLUYOR"<br>Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise son dakikada kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, ''Öncelikle bu dakikada kaybetmek bizim adımıza üzücü. Pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi de bizim acımızdan üzücü. Genelde bir iki basit hatanın dışında takım savunmasında iyi olduğumuz müsabakaydı. Bazen bu hatalar pahalıya mal oluyor. Özellikle böyle bu dakika içerisinde olması bugün verilen mücadelenin gösterilen emeğin puanla taçlanmasını  sağlayacaktı. Onun adına üzgünüm'' dedi.<br>"BÜTÜN TAKIMLARIN CANI YANIYOR"<br>Penaltı pozisyonuna da değinen Karaman, şunları söyledi:<br>''Normal kurallara göre bu pozisyona penaltı diyebilirsiniz ama biz kural koyuculara da müdahil olmalıyız. Belki UEFA ve FIFA'ya  o anlamda birazda futbolun ruhuna, futbolun özüne uygun pozisyon, eskiden derdik; topun ele gitmesi değil, elin topa gitmesi diye. Çünkü ceza sahasında içinde insanlar koşarken, oyuncu koşerken, kademe yaparken sadece benim için diye demiyorum, bütün takımlar için söylüyorum. Çünkü bütün takımların canı yanıyor. Daha koşarken oyuncu eline arkaya bağlayarak gidiyor. Bu insan doğasına, fizik doğasına, oyun doğasına ayrıdır. Belki bunlarda düzenlemeye gidebilirler. İllaki kural koyuculardan bunu beklememek lazım. Bu konuda biraz daha hassas olunabilir. Şahsen ben başka maçları izlerken de bu pozisyonlardan rahatsızlık duyuyorum. Ben bugün canım yandığı için bunu söylemiyorum.''<br>"ZOR MÜSABAKALAR OYNAYACAĞIZ"<br>Bundan sonraki müsabakaların zor olduğunu ve takımların ateş hattında olduğunu ifade eden Karaman, ''Zor müsabakalar oynayacağız. Düşme hattındaki takımların tamamı, hatta 32 puanlı takımlar da dahil olmak üzere tamamı ateş içinde. Zorlu mücadele oynayacaklar. Biz de bunlara dahiliz. Rakiplerimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Bunlardan en az hatayı yapan, hücum eden, pozisyonu değerlendiren takımlar mutlu olacak. Diğerleri üzücülecek. Bizim üzüldüğümüz gibi'' diye konuştu. <br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: <br>Ünal Karaman açıklamaları<br>Bülent Korkmaz açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA <br>2020-07-06 00:14:24<br>

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