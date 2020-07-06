Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'nın Çumra ilçesinde, sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Afganistan uyruklu Halit Muri (21) ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün (18) yaşamını yitirdi. <br>Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Karahüyük'ten Sürgüç yönüne arazi yolundan giden Afgan Halit Muri'nin kullandığı 42 ADL 73 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Sürücü Muri ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Muri ve Dün'ün, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Muri ve Mehrap Dün'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-07-06 10:38:16<br>

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