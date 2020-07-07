Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki Leylekler Vadisi’ne ziyaretçi ilgisi artıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan ‘Leylekler Vadisi’ne ziyaretçilerin ilgisi arttı.

Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda Beyşehir’in göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Leylekler Vadisi”, ilkbahar ve yaz döneminde yüzlerce leyleği ağırlıyor. Mart ayının gelmesi ile birlikte yerleşim merkezindeki mezarlık alanında bulunan ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına göç eden leylekler, bahar ve yaz dönemini burada geçiriyor. Üreme döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrular ise buradaki yuvalarda ebeveynleri tarafından getirilen yiyeceklerle beslenip gelişimini tamamlıyor. Bugünlerde leylekler yuvalara yiyecek taşıyabilmek için gün içerisinde yoğun bir mesai yapıyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak uçuş talimlerini tamamlayıp kanat çırpmayı ve uçmayı öğrenecek yavrular, ebeveynleri ile birlikte Ağustos ayının sonlarına doğru daha sıcak ülkelere toplu olarak göç etmeye başlayacak.

Vadideki yuvalarda sevimlilikleriyle dikkat çeken yavru leylekler de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geliyor. Vadiye Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan seyir kulesine çıkan ziyaretçiler, alanda yaşam süren göçebe kuşları gözlemleyip, yakından fotoğraflama imkanı bulabiliyor. Leylekler Vadisi, yuvaların yakınına kurulan canlı yayın kameraları vasıtasıyla dünyanın her yerinden internet ortamında da izlenebiliyor.

Leylekler Vadisi’ni ziyaret eden Yusuf Güden, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki çağrısına uyarak merak ettiği alana ailesiyle birlikte geldiğini belirtti. Güden, “Bir ziyaret edelim dedik. Burası çok güzelmiş. Ben bu kadar leyleği bir arada göreceğimi beklemiyordum. Epey bir leylek yuvası var. Doğa harikası bir yer. Yavru leylekleri de ilk kez yuvalarında böylesine yakından görme imkanı bulduk. Görmeyen herkes burayı ziyaret edip mutlaka görmeli” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Mustafa Güden de, internetten görüp geldikleri vadide leyleklerin bu kadar güzel bir manzara oluşturabileceğini tahmin etmediğini dile getirerek, “Kuleye çıktığımızda manzara muhteşem oldu. Gerçekten çok güzel bir yermiş” diye konuştu.

Şanlıurfa’da öğretmenlik yaptığını belirten Adem Akkuş, Leylekler Vadisi'nin sürekli ziyaret ettiği mekanlardan birisi olduğunu belirterek, arkadaşlarına da görmeleri yönünde hep tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

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