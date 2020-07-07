Vali Özkan: “Konya’da tedbirlere uyulmaması vaka sayısını artırıyor”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, tedbirlere uyulmaması nedeniyle korona virüs (Covid19) salgınında vaka sayılarının arttığını söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, Covid19 salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu. Büyük çoğunluğun gösterdiği dikkat ve sabırdan dolayı teşekkür eden Vali Özkan, şehir genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmadığını kaydeden Vali Özkan, “Cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama, gibi etkinliklerin yanı sıra bazı işyerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır. 65 yaş üstü vatandaşlara resmi dairelerde ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkanı tanınması adına gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca toplu taşıma araçlarına ayaktan yolcu alınmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.



"Kural ihlaline gerekli müeyyide uygulanacak"

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen talimatların dışında hareket edilmesi durumunda ciddi müeyyideler uygulanacağını belirten Özkan, “Asker uğurlama törenlerinde karşılaştığımız manzaraların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini arzu ediyoruz. Asker uğurlamalarında vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara ve kuralları ihlal edenlere gerekli müeyyideler kararlılıkla uygulanacak. Nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler başlığı altında düğünlerde uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Vatandaşlarımız ve düğün salonu işletmecilerimizin hazırlanan bu rehbere uygun şekilde hareket etmeleri hayati önem taşımaktadır. Yayınlanan rehbere göre düğünlerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılması gerekmektedir. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmamasını ve toplu fotoğraf çekimi yapılmaması gerekmektedir. Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacak” diye konuştu.



“Denetimler artırılacak”

Market ve pazar yerlerinde sosyal izolasyonun sağlanması ve sosyal mesafenin tesis edilmesi açısından belirlenen kurallara eksiksiz uyulmasının son derece önemli olduğunu belirten Vali Özkan, “Salgınla mücadele etmek amacıyla devletimiz, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ilgilendiren kuralları belirliyor ve rehberler yayınlıyor. İl Pandemi Kurulu olarak bizler de tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalar yürüterek bu kurallara uyum noktasında denetimlerimizi artıracağız. Pazar yerlerinde ve AVM’lerde maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine ve AVM’lere aynı anda alınabilecek müşteri sayısı ve ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır” ifadesini kullandı.

Vali Özkan, özellikle cenaze ve defin işlemleri sonrası taziye kaynaklı vakalar görüldüğünün altını çizerek, musafaha yaparak ve sarılarak taziyede bulunulmaması gerektiğini vurguladı. Cenaze evine başsağlığı ziyaretine giderek yaşanan acıya ortak olmaya çalışanların yeni acılara meydan vermemek adına kurallara riayet etmesini isteyen Vali Özkan, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmesi durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umduklarını sözlerine ekledi.

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