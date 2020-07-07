Otomobil biçerdövere çarptı: 3 yaralı

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Konya’nın Kulu ilçesinde, biçerdövere çarpan otomobildeki aynı aileden üç kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Aksaray yolu Kulu Makas Mevkisinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K’nin (30) kullandığı otomobil, Aksaray yönüne giderken önünde seyreden biçerdövere çarptı. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan eşi Elif (25) ve kızları Gözde (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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