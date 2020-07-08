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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı

DHA

Tolga YANIKHasan DÖNMEZMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor. Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67), ''Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil, yine kuşların geldiği, insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz''...

Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı

<br>Tolga YANIKHasan DÖNMEZMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor. Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67), ''Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil, yine kuşların geldiği, insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz'' dedi. <br>Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.  <br>'MASMAVİ SUYU VE KUŞ TÜRLERİ VARDI'<br>Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı´nın 26 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyunun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü söyledi. Ceyhan, şunları söyledi:<br>''Dünyanın Nazar Boncuğu' Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir yeriydi. 15 senedir bu göl kurumaya yüz tuttu. Ondan önce masmavi suyu ve kuş türleriyle cıvıl cıvıl olan çok güzel bir turizm alanımızdı. Yeraltı sularımız azaldıkça gölün suyu çekildi. İklim değişikliği Meke'nin kurumasında önemli bir faktör. Gölün kurumasına çok üzülüyoruz. Yıllardır buraya gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü olarak rehberlik yapıyordum. Tabi o zamanlar buralar çok güzeldi. Şu an da kimse gelmez oldu. Kuşlar bile küsüp gitti.''<br>'İNSANLAR BURAYA GELİP YÜZERDİ'<br>Göl kurumadan önce insanların bölgeye gelip yüzdüğünü belirten Ceyhan, ''Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan yardım bekliyoruz. Burayı canlandırsın. Tekrar eski canlılığına kavuşsun. Turizme kazandırılsın. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Kurtarılıp, eski güzel haline gelmesini çok istiyoruz. Eskiden vatandaşlarımız göle girip yüzerlerdi. O zaman masmavi suyu vardı. Göl kaynak sularından besleniyordu. Maalesef kaynak suları da kurudu. Yeraltı sularını bilinçli kullanmamamız lazım. İleride tek bir damla suya muhtaç olabiliriz. Bir defa daha böyle kuruduğunu söylüyorlar. Tekrar eski haline gelebilmesi için yeraltı sularının yükselmesi gerekiyor. Suyu çeken binlerce kuyu var. Yeraltı suları yükselmezse yarın öbür gün sulu tarım yapanlarda susuz kalabilir. Başka bir yerden su verilecekse bile bir an önce Konya Ovası'na bu suyun verilip buraların yeniden canlandırılması lazım. Biz o eski güzelliği olan Meke Gölü'nü istiyoruz. Böyle kurumuş halini değil. Kuşların geldiği, insanlar gelip gezdiği bir yer olsun istiyoruz'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIKHasan DÖNMEZ -Mümin KARACA <br>2020-07-08 08:38:07<br>

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