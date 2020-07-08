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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerya, Konya’da 500 bininci aboneye ulaştı

İHA

Enerya, Konya’da 500 bininci aboneye ulaştı

Türkiye enerji pazarının önde gelen oyuncusu Enerya, Konya’da 500 bininci aboneye ulaştı. 500 bin hanedeki abone ile yaklaşık 1,8 milyon Konyalının doğal gaz konforu ile buluşmasını sağlayan Enerya, doğal gazın temiz enerji olduğunu vurgulamak amacıyla Konya’daki 500 bininci aboneye elektrikli bisiklet hediye etti.
Hizmet verdiği kentlerde doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Enerya, Konya’da 500 bininci aboneye ulaştı. Enerya’nın 500 bininci abonesi olan Suat Polat’a elektrikli bisiklet hediyesini, Bölge Direktörü Mürsel Parlak Konya merkez ofisinde takdim etti. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için Enerya’nın DNA’sında sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Bölge Direktörü Mürsel Parlak, bu bakış açısıyla elektrikli bisiklet hediye etmeyi tercih ettiklerini belirtti. Aynı zamanda Parlak, Enerya’nın 500 bininci abonesi olan Suat Polat nezdinde tüm Konyalılara teşekkür etti.
Konyalılara en güvenilir, konforlu ve temiz yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Mürsel Parlak, Konya özelinde aboneliklerini yaygınlaştırmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Parlak, “Enerya olarak her zaman halkımıza nasıl daha iyi bir hizmet götürürüz diye düşünüyoruz, bunun için çalışıyoruz. Doğal gazın konforunu tüm Konyalıların yaşamasını istiyoruz. Çünkü doğal gaz demek temiz hava, ısınmada konfor ve evin bütçesine katkı demektir. Biz de sürdürülebilir bakış açısıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz” dedi. Parlak ayrıca, 500 bininci aboneye ulaşmanın verdiği güçle ve sürdürülebilir bakış açısıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini ifade etti.

“Hedefimiz; yaklaşık 43 bin yeni haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmak”
Enerya’nın Konya’daki hikayesinin 2003 yılında başladığını, 2004 yılında ise ilk yatırımların ve aboneliklerin başladığını söyleyen Parlak, 2004 yılı sonunda yaklaşık 5 bin olan abone sayısının 2005 yılı sonunda ise yaklaşık 42 bine ulaştığının altını çizdi. Konyalıların temiz havayı sevdiğini ve bu güçle Enerya’nın yatırımlarını her yıl artırarak sürdürdüğünü aktaran Parlak, “Bu çalışmalarımızın sonucunda bugün yaklaşık 3 bin 100 km’lik doğal gaz dağıtım ağı ile 500 bin fiili abone sayısına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 500 bin haneye ulaşmak demek yaklaşık 1,8 milyon Konyalıya ulaşmak demek. Bu farkındalıkla daha fazla Konyalı vatandaşa doğal gaz konforunu yaşatmak için 2020 yılı içerisinde yaklaşık 490 km daha imalat gerçekleştirerek 43 bin yeni konutun doğal gaza kavuşmasını sağlayacağız. Mart ayı itibarıyla merkez ve ilçelerin büyük kısmında planladığımız şekilde imalatlara başladık. Pandemi süreci ile birlikte planlanan imalatlarımızda bir miktar yavaşlamış olsak da normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu an Konya merkezdeki üç ilçeyle birlikte Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Karapınar, Kulu ve Bozkır ilçelerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca 2020 yatırım planlarımız içerisinde yer alan Cihanbeyli ilçesinin bir kısmı da bu yıl ilk kez doğal gaz konforuyla tanışacak ilçemiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz”
Hizmet verdiği kentlerde doğal gaz abonesi olma sürecinde ve sonrasında yüzde 100 müşteri memnuniyetini odak noktalarına aldıklarını söyleyen Parlak şöyle devam etti: “Yeni abonelik almak isteyen vatandaşlarımız, abonelik işlemleri için Müşteri Hizmetleri Ofislerimiz’den hizmet alabildikleri gibi web sitemiz ve Çağrı Merkezi’mizden bilgi ve hizmet alabilirler. Ayrıca abonelik ve fatura işlemlerini online olarak www.enerya.com.tr adresinden ya da 444 8 429 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla kolaylıkla yapabilirler. Abonelik işlemleri kapsamında, online abonelik sözleşmesi, binanın önünde doğal gaz hattı olup olmadığını sorgulama, sertifikalı firmaları sorgulama, proje ve randevu durumunu öğrenme gibi hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Abonelerimiz ise, fatura işlemlerinde; web sitesi ve Çağrı Merkezi üzerinden fatura görüntüleme, fatura son ödeme tarihini ayın 15'ine erteleme, fesih işlemleri, email adresi güncelleme ve iletilen talep ve şikayetlerin görüntülenebilmesi hizmetlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanı sıra Enerya aboneleri, ödemelerini PTT şubelerinden, PTT şubelerinin ATM’lerinden, anlaşmalı bankalardan ve mobilinternet aracılığıyla yapabilmektedirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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