Otobüste bıçaklı dehşet kamerada



Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'da, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (40) otobüste yanına gelip, "Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?" diye sorduktan sonra bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman (21), mahkemece tutuklandı. Otobüsteki dehşet anlarının araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Orhangazi Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse bindi. Otobüste Ayçiçek'in yanına gelen kişi, Ayçiçek'e "Sen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sordu. "Evet" yanıtını alan şüpheli, yanındaki bıçakla Ayçiçek'i boyun ve karın bölgesinden bıçaklayıp, kaçtı. Ayçiçek'e ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ayçiçek'i ambulansla çalıştığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Süleyman Ayçiçek'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Süleyman Ayçiçek'i bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarken, bu anlar ise otobüsün içindeki kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde; ineceği durağa gelen Ayçiçek'in oturduğu kolktuktan kalkarak, kapının önüne geldiği, bu sırada arka taraftan gelen şüphelinin Ayçiçek'in omzuna vurup, bir şeyler söylediği ardından da Ayiçiçek otobüsten inerken arkadan gelerek yolcuların gözü önünde bıçağı peş peşe sapladığı, Ayçiçek'in kendisini korumak için bir süre direndikten sonra tekrar otobüsün içine doğru koşup, yere yığıldığı anlar yer alıyor.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin, Muhammet Arslan Karaman olduğu tespit edildi. Gidebileceği adreslere baskın düzenleyen ekipler, Karaman'ı saklandığı yerde yakalayarak, gözaltına aldı.

ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEMİŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muhammet Arslan Karaman'ın, ifadesinde, daha önce hastaneye gittiğini, orada güvenlikçilerle arasında tartışma çıktığını, otobüste de Süleyman Ayçiçek'i görünce kendisinden özür dilemesini beklediğini, terslenince anlık sinirle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Arslan Karaman, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-09 09:45:28



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