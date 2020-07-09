Başkan Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin’de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek hasada eşlik etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin’de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya geldi. Konya Ovası’nda çok yoğun bir çalışma olduğunu, çiftçilerin kıştan beri emek verdiği ürünleri almaya başladığını dile getiren Başkan Altay, çiftçinin bu yıl bereketli bir dönem geçirdiğini söyledi. Başkan Altay, “Yağışlar iyi, çiftçimizin ürünü iyi. Konya, buğday üretiminde, tahıl üretiminde Türkiye’de bir numara. Neredeyse üretilen ürünün yüzde 10’u Konya Ovası’nda yetiştiriliyor. Çiftçimizin büyük emeği var. Konya birçok açıdan öne çıkmış bir şehir. Bir sanayi şehri, turizm şehri ama asıl bu topraklarda ürettiğimizle gelirimizi elde ediyoruz. Tüm çiftçilerimiz bugün buğday ve tahıl hasadıyla başlayan süreçte aslında yıl sonuna kadar hasada devam edecekler. Mısır, buğday, arpa üretiminde Türkiye’de bir numarayız” dedi.

"Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üretime destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Altay, "Sulanabilir alanların artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fide desteklerinde bulunuyoruz. Çiftçimizin üretim yelpazesini genişletmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kazancının artırılması. Bunun için ilçe belediyelerimizle birlikte Konya Büyükşehir olarak çiftçimize her zaman destek olacağız. Hasat döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin emeği bereketli olsun. Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol, kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum. Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için stratejik olan tarımsal üretim. Tarım arzının garantisi çok önemli. Biz Konya olarak Türkiye’de tarım arzını garanti etmek için tüm çiftçilerimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da çok bereketli bir yıl geçireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buğday taban fiyatı olarak açıkladığı 1.650 liranın ovada çok büyük bir mutluluk oluşturduğunu kaydeden Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Biçerdöverle hasat yapan çiftçilere de eşlik eden Başkan Altay’ın ziyaretinde Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Hançerli de bulundu.

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