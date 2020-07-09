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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da haşereyle mücadele

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilaçlama ekipleri sağlıklı ve temiz bir çevre için tüm ilçede periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu’da haşereyle mücadele

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilaçlama ekipleri sağlıklı ve temiz bir çevre için tüm ilçede periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 ilaçlama ekibi tüm ilçede haşerelere karşı mücadele ediyor. Ekipler tarafından periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde olumsuz hava koşulları hariç haftalık ilaçlama çalışması yapılıyor. Saat 06.0010.00 ve 18.0023.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla 6'sı merkezde, 1'i de dış mahallelerde olmak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.
İlaçlama ekipleri rüzgarlı ve yağışlı havalar dışında Selçuklu’da her mahallede haftada en az bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor. İlaçlama sırasında ise anons yapılarak uyarılan ve kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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