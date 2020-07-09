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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da imar çalışmaları kesintisiz sürüyor

İHA

Meram’da imar çalışmaları kesintisiz sürüyor

‘İmar Planı Revizyon ve İmar Uygulama’ çalışmalarını aralıksız ve hız kesmeden sürdüren Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 2 milyon 324 bin metrekarelik bir alanda daha 18. madde uygulamasını tamamlayarak tapuların dağıtımına başladı.
18. Madde çalışmalarına aralıksız ve hız kesmeden devam eden Meram Belediyesi, uygulamalarını tamamladığı mahallelerde vatandaşlara tapu dağıtımlarına devam ediyor. Belediye, bu çerçevede Bahçeşehir Mahallesinin büyük bölümünü, Harmancık Mahallesinin ise bir kısmını kapsayan 2 milyon 324 bin metrekarelik bir alanda tamamladığı çalışmalar neticesinde 1145 maliki ilgilendiren 850 imar parseli üretti.Tapu dağıtımları, Meram Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un da katıldığı programla başladı. Meram’ın çevre, hizmet ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattıkları imar planı revizyon ve imar uygulama çalışmalarına kesintisiz ve hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, bu kapsamda son olarak Bahçeşehir ve Harmancık Mahallelerinde toplam 232 hektarlık alanda daha uygulamayı tamamladıklarını ifade etti. Uygulama neticesinde, kuzeyinde Antalya Çevre Yolu ve Selbasan Çayı, doğusunda ise Hasanköy Caddesinin arasında kalan 2 kata imarlı bölgede 333 kadastro parselinin uygulamaya girdiğini ve 1145 maliki ilgilendiren 850 adet imar parsel ürettiklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Uygulama sonucunda, var olan 3 camiye ilave olarak 2 cami alanı, hali hazırdaki bir okul yerine ilave olarak yaklaşık 33 bin metrekarelik 4 okul alanı, yaklaşık 4 bin metrekarelik pazar yeri, yaklaşık 12 bin metrekarelik spor alanı ve toplam 6 bin 200 metrekarelik 15 park alanını daha ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm ve imar revizyonlarında önemli çalışmaların altına imza atıyoruz”
Meram’ın en önemli sorunlarından biri olarak gördükleri kentsel dönüşüm ve imar revizyonlarında önemli çalışmaların altına imza attıklarını hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem bugünün hem geleceğin Meramını inşa etmenin yolu ilçemizin imar ve mülkiyet sorununu tamamen bitirmekten geçiyor. Bunun bilinciyle aralıksız çalışıyoruz. Hızlı gelişme sürecimizin önünde en büyük engellerden biri olarak görünen bu sorun, ilçemizin gündeminden tamamen çıkıncaya kadar da bu çalışmalara artan bir gayretle devam edeceğiz. İmar ve mülkiyet konusu, rahat ve konforlu bir yaşamın, hizmeti hemşehrilerimin hak ettiği şekilde alabilmelerinin adeta ön koşulu. Bu ön koşul önümüzde tırmanmamız gereken dik bir yamaç gibi duruyor. O yamacı aştığımız gün hizmetler, yokuş aşağı koşmak kadar kolay ve peşpeşe gelecektir. İnşallah hemşehrilerimizin de desteği ve özverisiyle o günlere hep birlikte kavuşacağız.”

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