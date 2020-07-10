Başkan Altay Sarayönü’nde incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sarayönü’ne yapacağı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü’nde çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Beşgöz Göleti çevresinde yapacağı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunan Başkan Altay yaptığı açıklamada, Konya’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Sarayönü’nde de çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini hatırlattı. Başkan Altay, “16 derslikli bir okul tamamlandı. Sezonla birlikte Milli Eğitim’e teslim edeceğiz. Mevcut okulun olduğu yer yıkılarak Sarayönü’ne çok güzel bir meydan kazandırıldı. Ayrıca KOP ile birlikte kültür merkezi inşaatını tamamladık. İnşallah sonbaharda bunların açılışlarını gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.



"30 milyon liralık bir yatırım gerçekleşiyor"

Beşgöz su kaynağı bölgesinin Konya’ya çok yakın olduğunu, ayrıca doğal ve çok güzel bir kaynak konumunda olduğunu ifade eden Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı Millet Bahçelerinin en güzel örneklerinden birinin de Sarayönü’ne inşa edileceğini söyledi. 90 bin metrekarelik alandaki su kaynağının bulunduğu yerde insanların doğayla buluşma imkanı olacağını kaydeden Başkan Altay, “Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi’nin bulunduğu 30 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımıza şehirlerimize kazandırdığı Millet Bahçelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Konya’da birçok Millet Bahçesi’nin ihalesini gerçekleştirdi, yapımına başlanıyor. Konya merkezde olduğu gibi Sarayönü’nde de süreç tamamlanıyor. Burası sadece Sarayönü’ne değil, aslında tüm Konya’ya hizmet edecek çok güzel bir alan. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçenlere Konyalılar adına teşekkür ediyoruz” dedi.



"İlçe belediyelerimizle tüm Konya'ya hizmet ediyoruz"

İlçelerde bir taraftan tarımsal kalkınmayı ve insanların gelirlerinin artırılmasını sağlarken bir taraftan da sosyal hayatın eksiklerini giderdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Okulundan meydanına, kültür merkezinden düğün salonuna ve Millet Bahçesi’ne kadar her şey ilçelerimizin daha yaşanılabilir hale gelmesi için. İlçe belediyelerimizle koordineli şekilde tüm Konya’ya iyi hizmetlerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ise, Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerine birçok hizmette bulunduğunu belirterek, verdiği desteklerden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Başkan Altay, daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ve AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyipoğlu ile birlikte Sarayönü KOMEK Şubesi’nde yapımı tamamlanan yüzme havuzu ve Sarayönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak El Beceri Atölyesi binasında da incelemelerde bulundu.

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