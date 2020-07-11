9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları bir gün önce de kavga etmiş (2)

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da, çarşıda iki grup arasında çıkan, 4'ü bölgeden geçen, toplam 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Ç., Hüseyin Ç., Nurdoğan B. ve Bayram B. çıkarıldığı mahkekece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-11 18:02:27



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