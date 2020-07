Kazada ölen bisikletli çocuğun 'asli' kusurlu olduğu belirtildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisiklet sürücüsü Kağan Gören'in (9) ölümüne sebep olan sürücü Kenan Devecioğlu (31) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Her iki tarafın da kazanın meydana gelmesinde kural ihlali yaptığı belirtilen kaza tespit tutanağında, Kağan Gören'in 'asli' kusurlu olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme tutanağında ise Devecioğlu'nun otomobilinde açılmamış iki adet bira şişesi olduğu bilgisi yer aldı. Savcılıktaki ifadesinde kaza anını tam hatırlamadığını belirten Devecioğlu, "Kaza esnasını şu an hatırlamıyorum. Kaza öncesi aracımın hızı 60 kilometre civarındaydı. Vitesimin 3'te olduğunu hatırlıyorum. Kaza sonrası yapılan incelemede aracın vitesinin 5'te olduğunu burada öğrendim. Araçtan çıkmaya çalışırken 3'te olan vitesin 5'e geçmiş olacağını düşünüyorum." diyerek kendisini savundu.

Kaza, 29 Haziran günü saat 20.40 sıralarında ilçeye bağlı Atakent Mahallesinde Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikçi Kenan Devecioğlu (31) yönetimindeki 42 ABF 928 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan ilköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Kağan Gören'e çarptı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarken, devrilen bisikletten metrelerce savrulan Kağan Gören ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağan Gören kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif şekilde yaralanan Devecioğlu ise tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Devecioğlu, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kazanın hemen ardından otomobilin takla attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde takla atan otomobilin bisikletiyle gezen başka bir çocuğa daha son anda çarpmadan yanından geçtiği anlar yer alıyor.

'KAZA ANINI TAM HATIRLAMIYORUM'

Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde kaza anın tam hatırlayamadığını belirten Devecioğlu, "Annemin evine gitmek üzere yola çıktım. Alparslan Türkeş Caddesine girdim. Cadde üzerinde bulunan tren yolu alt geçidinden sonraki kavşakta durup durmadığımı hatırlamıyorum. Bu kavşakta hangi ışığın yandığını da hatırlamıyorum. Yolun sol şeridinde seyrettiğimi hatırlıyorum. Işıklı kavşaktan sonraki Arpacı kavşağı diye bilinen kontrolsüz kavşağa yaklaştığımda bir anda bisikletli çocuğu önümde gördüm. Çocuk aracımın gidiş yönüne göre sağ tarafına yakındı. Çocuğa çarpmamak için hemen sola doğru manevra yaptım. Frene de bastığımı hatırlıyorum. Amacım aracımı orta refüje yönlendirerek çocuğa çarpmamaktı. Daha sonra ters dönmüş aracımdan çıktığımı hatırlıyorum. Kaza esnasını şu an hatırlamıyorum. Kaza öncesi aracımın hızı 60 kilometre civarındaydı. Vitesimin 3'te olduğunu hatırlıyorum. Kaza sonrası yapılan incelemede aracın vitesini 5'te olduğunu burada öğrendim. Araçtan çıkmaya çalışırken 3'te olan vitesin 5'e geçmiş olacağını düşünüyorum." dedi.

'BENİ SOLLADI SONRA KAZA OLDU'

Kazanın ardından bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan İbrahim N. (31) şunları söyledi: "Ben cadde üzerinde 50-60 kilometre hızla ilerlerken plakasını alamadığım bir otomobil beni solladı. Araç beni geçtikten tahmini 100 metre sonra bir toz bulutu kalktığını gördüm. Kaza olduğunu anlayıp, yardım etmek için aracımı durdurup aracın yanına gittim. Aracın ters döndüğün ve bir ağaca çarptığını gördüm."

ÖLEN KAĞAN ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kaza sonrası polis tarafından tutulan kaza tespit tutanağında kazada hayatını kaybeden Kağan Gören'in 'asli' kusurlu olduğu belirtildi. Tutanakta her iki tarafında kazanın meydana gelmesinde kural ihlali yaptığının bisiklet sürücüsü Kağan Gören'in 'asli' kusurlardan olan 'Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma' kuralını ihlal ettiği, otomobil sürücüsü Kenan Devecioğlu'nun ise 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymamak' kuralını ihlal ettiği belirtildi.

OTOMOBİLDEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI

Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan olay yeri tespit tutanağında, otomobilde yapılan incelemelerde, aracın sağ koltuğunun üzerinde 2 adet ağzı açılmamış bira şişesi olduğu belirtildi.

'BİZ YANDIK, BAŞKA ANNE BABALAR YANMASIN'

Kazada oğlunu kaybeden acılı baba Kubilay Gören (46) ise sürücünün en yüksek cezayı almasını istedi. Gören, "Sürücünün alabileceği en yüksek cezayı almasını istiyorum. Çok süratli olduğu söyleniyor. Orası bir anayol ve hastane yolu. Hastane yolunda bu kadar sürat yapması yanlış oldu. Oranın normal hız sınırı 50 kilometredir. 50 kilometre hız olması gereken yerde çok süratli gitmesi nedeniyle bir insanın canına mal oldu. Bu yol üzerinde çok kazalar oldu. Çok ölenler oldu. Bu yolda hız sistemi olması lazım. Sürücülerin hız yapamaması lazım. Hız yaparlarsa gerekli cezai yaptırımın olması lazım. Bizim canımız yandı en azından başka bir annenin babanın canı yanmasın. Benim tek isteğim bu. Hızlı olduğu her halinden belli. Çam ağaçlarını kırmış. Bir sürü takla atmış. Buna rağmen bu insan serbest bırakılıyorsa bunda şüphe aramak lazım. Bu resmen adam öldürmeye giriyor. O kadar süratli gitmesinin anlamı nedir?" şeklinde konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-12 10:53:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.