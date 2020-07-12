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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu'da kurban pazar yeri 16 Temmuzda açılıyor

İHA

Selçuklu'da kurban pazar yeri 16 Temmuzda açılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 16 Temmuz’dan itibaren kurban satış yerinin açılacağını söyledi.
Selçuklu Belediyesi kurban pazar yerinde çalışmalarda sona gelindi. İlçeye kazandırılan, 400 ayrı satış noktası ve bin 500 araçlık otoparkın yer aldığı modern pazar, alıcı ve satıcılar için hazır hale getirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Büyükkayacık Mahallesinde bulunan kurbanlık pazar yerinde incelemelerde bulundu.
Selçuklu Belediyesi, meclis kararıyla bu yıl pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaflara fiyat kolaylığı da sağladı. Yılbaşında meclis kararıyla belirlenen küçükbaş hayvan alanı için 4 bin lira, büyükbaş hayvan alanı için 5 bin lira olan kira fiyatı eski fiyata çekilerek küçükbaş hayvanlar için ayrılan alan bin 500, büyükbaş hayvanlar için ayrılan alan 3 bin lira olarak yeniden güncellendi. Pazarda açıldığı günden bayram sonuna kadar Selçuklu Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerde bulunarak hem pazar düzenini sağlayacak hem de sosyal mesafe ve hijyen konusunda satıcılara ve vatandaşlara uyarılarda bulunacak.

“Hemşehrilerimiz güvenli bir şekilde alış veriş yapabilecekler”
Kurban pazar yerinde vatandaşların pandemi kurallarına özellikle hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Büyükkayacık kurban pazarımız 120 bin metrekare büyüklüğünde bir alana sahip 216 büyükbaş 228 de küçükbaş hayvan padogunun bulunduğu Konyamızın en büyük kurban pazarı. İnşallah ayın 16’sından itibaren de artık burada üreticilerimiz hayvanlarını pazara sokmaya başlayacaklar. Burada daha önceki yıllarda yaptığımız tespitler doğrultusunda bütün eksikliklerimizi giderdik. Artık büyükbaş hayvan padoklarında bir gölgelikte mevcut. Gelen satıcılarımız burada gölgeliklerini bizden alarak rahatlıkla gölgeliklerini oluşturabilecekler. Bu sene esnafımızın da zor durumda kalmaması için pandemi sürecindeki zorlukları da düşünerek kurban pazarındaki padok fiyatlarını da yeniden belirledik. Yılbaşında aldığımız bir karar vardı, bunu bu ay meclisimizde yeniden revize ettik ve açık padoklarda bin 500 lira, kapalı üzeri örtülü olan padoklarda ise 3 bin lira olarak fiyatlarımızı belirledik.” ifadelerini kullandı.

“Hijyen, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek alışverişlerimizi yapalım”
Kurbanlık pazar yerinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımın olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Kurban pazarımıza gelen vatandaşlarımızda burada rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekler. Yaklaşık bin araçlık bir otoparkımız mevcut, bin araçlık otoparkla birlikte burada yemeiçme mekanları, mescit, lavabolarımız ve girişçıkıştaki hijyen kurallarına göre düzenlenmelerimizle birlikte hemşehrilerimizin en rahat şekilde, en sağlıklı şekilde hem kurban alışverişleri yapmaları hem de alışverişlerini yaptıktan sonra bayram gününde gelip burada rahat bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için de bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin metrekare alanda da kurban kesim alanında da vatandaşlarımız rahatlıkla hijyen kurallarına uygun bir şekilde kurbanlarını kesebilecekler. Kurban sürecinde onların hem kurbanlıklarını almaları hem de kesim noktasında görevlerini yerine getirmeleri için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz bütün hemşehrilerime şimdiden hayırlı bayramlar diyorum. Kurban Bayramı öncesi satışlar devam ederken hemşehrilerimizden özellikle şunu rica ediyoruz pandemi süreci devam ediyor bu süre içersinde mutlaka mesafe şartına, hijyen şartlarına ve maske kullanımına dikkat edelim. Hemşehrilerimiz buraya geldiklerinde de muhakkak maske kuralına uymalı alışverişlerini de el sıkışmadan mesafe şartını koruyarak yapmalılar. Ayrıca hemşehrilerimizin burada görevli zabıtamızın ve güvenliğimizin denetimi altında yapılan uyarılara da hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

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