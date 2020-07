Konya devler listesinde 7 firma ile yer aldı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. Geçtiğimiz yıl 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 6 firma ile yer alan Konya’nın firma sayısı 7’ye yükseldi. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Ekonomideki tüm zorluklara rağmen üreten, şehrimize güç veren tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum” dedi.

Konya’nın, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019 listesinde bu yıl 7 firma ile temsil edildiğini belirten Kütükcü, “Bu yıl listedeki firmalarımızdan Konya Şeker 49. sırada, Eti Alüminyum 143. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. 154. sırada, AYD Otomotiv Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 278. sırada, Ova Un Fabrikası A.Ş. 354. sırada, Safa Tarım A.Ş. 475. sırada, Enka Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi ve Tic. A.Ş. 484. sırada yer aldı. Geçen yıl İkinci 500’de yer alan Safa Tarım ve Enka Süt firmalarımız bu yıl İlk 500’e yükseldi. Listede yer alan sanayi kuruluşlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, tüm firmalarımızla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde Konya’daki firma sayısının artmasının sevindirici olduğunu belirten Kütükcü, Konya’nın daha fazlasını yapabilecek potansiyeli olduğunu ifade ederek önümüzdeki yıllarda sayının daha da artmasını temenni etti.



“Dünyadaki üretim yarışından bir an bile kopmadık”

Açıklamasında Konya Sanayi Odası olarak pandemi sürecinde olduğu gibi her zaman sanayicilerle birlikte olduklarını vurgulayan Kütükcü, şunları söyledi: “Konyamız hamdolsun güçlü üretim yapısına sahip bir sanayi şehri haline geldi. Organize sanayi bölgelerimiz, özel sanayi sitelerimizle Türkiye’nin sanayi üretimine güç veriyoruz. Kendi sektörlerinde öne çıkan sanayi tesislerimiz var. Bu pandemi döneminde dahi dünyadaki üretim yarışından bir an bile kopmadık. Konya Sanayi Odası olarak biz de, sanayi tesislerimizin üretim kapasitelerini artırmak ve rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalara aralıksız devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.